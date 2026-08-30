/এরা মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও! মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে প্রসূতির শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: প্রসূতি এবং সদ্যোজাত মৃত্যুতে হাসপাতালে জোর চাঞ্চল্য। হাসপাতালের বিরুদ্ধে ভয়ংকর গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে। গত ২৬ অগাস্ট রাতে সি-সেকশন হয় কুপাটের বাসিন্দা কল্পনা মিশ্রর। ওটির ঠিক পরেই মা ও নবজাতকের মৃত্যু হয়। এরপরই হাসপাতালে রণক্ষেত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
হাসপাতাল চত্বরে পরিবার ও স্থানীয়দের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রশাসন। এর পরই ডিউটিতে থাকা দুই নার্সিং অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি তদন্তে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সবথেকে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হয় মৃত মহিলার অপারেশনে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তের ভিডিয়োতে।
মৃত্যুর ঠিক আগে তোলা সেই ভিডিয়োতে দেখা যায় যে কল্পনা দেবী প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন। তিনি তাঁর পরিবারকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আকুতি জানাচ্ছেন। ভিডিয়োতে তিনি বলেন, 'এইভাবে চিকিৎসা চললে এরা আমাকে মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও।' পরিবারকে অভিযোগ করতে দেখা যায় যে চিকিৎসক ও কর্মীরা সঠিকভাবে তাঁদের কথা শোনেননি।
কল্পনার পরিবার আরও মারাত্মক অভিযোগ এনেছে অ্যানাস্থেসিয়ার ডোজ নিয়ে। তাঁদের দাবি, অস্ত্রোপচারের পর কল্পনা আর জ্ঞান ফিরে পাননি। অতিরিক্ত অ্যানাস্থেসিয়ার প্রয়োগেই এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে বলে তাঁদের সন্দেহ। কল্পনার বাবা রামশরণ মিশ্র দোষী চিকিৎসক ও কর্মীদের বরখাস্ত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করার দাবি জানিয়েছেন।
খবর ছড়াতেই স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালের মূল প্রবেশপথে চার ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখায়। দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁরা ময়নাতদন্ত করাতে অস্বীকার করেন। পরে ডিন ড. সুনীল আগরওয়াল ও সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর রাহুল মিশ্র প্রায় দুই ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। জেলা হাসপাতালের ডাক্তারদের দিয়ে ময়নাতদন্ত করানোর প্রতিশ্রুতি দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
ডিন ড. সুনীল আগরওয়াল ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, কেন রোগী জ্ঞান ফিরে পাননি তা তদন্তের বিষয় এবং রিপোর্ট এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর রাহুল মিশ্র চিকিৎসকদের অবহেলার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, প্রসূতিকে চিকিৎসাবিধির (প্রোটোকল) সমস্ত নিয়ম মেনেই চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল।
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই বেহাল দশা রাজ্যের বিশাল ডাক্তার সংকটের দিকে আঙুল তুলছে। ২০২৫-২৬ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশে বিশেষজ্ঞদের পদ চরমভাবে শূন্য। রাজ্যে অনুমোদিত ৫,৪৪৩টি বিশেষজ্ঞ পদের মধ্যে ৩,৯৪৮টি বা ৭২ শতাংশেরও বেশি পদ খালি পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি ৬,৫১৩টি সাধারণ মেডিকেল অফিসার পদের মধ্যে ২,৬৮৯টি পদই খালি, যা মোট সংখ্যার ৪০ শতাংশেরও বেশি।
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