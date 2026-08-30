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এরা মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও! মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে প্রসূতির শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল

Mother and Newborn Death: এই ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে পরিবারের সদস্যরা তীব্র বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডিউটিতে থাকা দুই নার্সিং অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল সুপার।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:06 PM IST
এরা মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও! মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে প্রসূতির শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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এরা মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও! মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে প্রসূতির শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল
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