Mother killed Daughter: তেরোর মেয়েকে গলা টিপে মারল মা, তারপর নিজেও নিল চরম পদক্ষেপ: কেন কেউ জানেন না

Bengaluru Crime: সুবর্ণা নামে ওই মহিলা প্রথমে তাঁর মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে এবং পরে ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। হোয়াইটফিল্ড পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জানান, এই ঘটনায় দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 15, 2026, 04:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৩ বছরের মেয়েকে নিজের হাতে গলা টিপে মারল মা। তারপর নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিল ৪৫ বছরের সুবর্ণা। প্রতিবেশীরা তাঁদের দেহ দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দিলে পুরো বিষয়টি জানাজানি হয়। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, সুবর্ণা প্রথমে তার মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে এবং তারপর নিজে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে। পুলিস মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর।

সুবর্ণার স্বামী চন্দ্রশেখর তাঁর মেয়ের খুনের অভিযোগে মামলা করেছেন। এর পালটা সুবর্ণার ভাই মঞ্জুনাথ তাঁর বোনের মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আরেকটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিস জানিয়েছে, এটি একটি 'খুন ও আত্মহত্যা'র ঘটনা বলে মনে হলেও, ঠিক কী কারণে সুবর্ণা এই চরম পথ বেছে নিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুর এই ঘটনাটি গত সপ্তাহে গুরুগ্রামে ঘটা একটি একইরকম মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি উসকে দিয়েছে। সেখানে নেহা শর্মা নামে এক মহিলা পারিবারিক বিবাদের জেরে তাঁর আড়াই বছরের শিশুকন্যাকে খুন করে। এরপর তিনি নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও বেঁচে যান। তাঁর স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে নেহার বিরুদ্ধেও খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে পুণেতে  পরপুরষের আসক্তিতে মেতে মাত্র ৬ বছরের সন্তানকে মেরেই ফেলে মা। সঙ্গী তার পুরুষসঙ্গী। পুলিস অভিযুক্ত তরুণী মা বাসরিন মেহবুব সেখকে(২৭) গ্রেফতার করেছে। তার প্রেমিক রাম বিনায়ক কাজেওয়াড়কে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিসের দাবি, কাজেওয়াড়ের সঙ্গে বাসরিনের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই ৬ বছরের শিশুটি। তাই তাকেই সরিয়ে দেয় বাসরিন। গত ৪ এপ্রিল রাতে পুণের খেদ তালুকার কুরুুলি গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত বাথরুমের ভেতর একটি জলভর্তি বালতিতে শিশুটির মাথা ডুবিয়ে ধরেন। এরপর শিশুটির মাথা বারবার দেয়াল এবং মেঝের সাথে ঠুকে দেওয়া হয়, যার ফলে সে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে মারা যায়।

এই অপরাধ ধামাচাপা দিতে অভিযুক্ত শিশুটির মরদেহ গাড়িতে করে বিড জেলার ধর্মপুরীতে নিয়ে যান। সেখানে বাসরিনের বাপের বাড়ি। পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় যে, শিশুটি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

