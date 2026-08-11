ইঞ্চির দূরত্বে যাচ্ছে ট্রেন! লাইনে আটকে সন্তানরা, নিজের শরীর দিয়ে আগলালেন 'মানব-ঢাল' মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাইন আর প্ল্যাটফর্মের ফাঁদে মৃত্যুর গর্জন! শিশুদের রক্ষা করতে নিজের শরীর দিয়ে 'ঢাল' করল মা, গায়ে ঘেঁষে গেল ট্রেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে এমনই শিউরে ওঠার মতো এক ভিডিয়ো। প্ল্যাটফর্ম ও দেওয়ালের মাঝের এক চিলতে সংকীর্ণ জায়গায় আটকে পড়া সন্তানদের বাঁচাতে নিজের জীবন বাজি রাখলেন সেই মা। গতিবেগে ধেয়ে আসা ট্রেনটি কার্যত স্পর্শ করে গেল মায়ের শরীর, তবুও বাচ্চাদের ওপর থেকে সরলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত অলৌকিকভাবেই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছে পুরো পরিবার।
কী ঘটেছিল সেই শিউরে ওঠা মুহূর্তে?
গতিশীল ট্রেনটি যখন বিকট শব্দে পাশ দিয়ে ধেয়ে আসছিল, দেওয়ালের গায়ে দুটি সন্তানকে শক্ত করে চেপে ধরে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে রাখেন ওই মহিলা। ট্রেনটি এতই কাছ দিয়ে যাচ্ছিল যে তা একাধিকবার মায়ের শরীরে ঘষা খায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকেন। ট্রেনটি পুরো লাইন পার হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায়, মা ও তাঁর সন্তানেরা অলৌকিকভাবে অক্ষত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাটি দেখেই প্ল্যাটফর্মের সাধারণ মানুষ সাহায্যের জন্য তাঁদের দিকে ছুটে যান।
A mother became a human shield to protect her children... She put her children before herself and shielded them from a passing train. And thankfully, they all survived. pic.twitter.com/7n5ZUYghQ2— Crazy Moments (@Crazymoments01) August 11, 2026
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসার ঝড়, উঠছে প্রশ্নও
ভিডিয়োটি এক্সে আসার পর মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। তবে ঘটনাটি নিয়ে নেটপাড়ায় তৈরি হয়েছে দু'রকম মতামত, নেটিজেনদের একটি বড় অংশ মায়ের সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিপদের সময় চিন্তা করার সময় ছিল না, কেবল 'মাতৃস্নেহের চরম নিখাদ অনুভূতি' থেকে তিনি বাচ্চাদের শরীর দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। অনেকেই ওই মহিলাকে প্রকৃত ‘নায়ক’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে, বেশ কিছু মানুষ বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য— ওভারব্রিজ বা নিরাপদ পথ ব্যবহার না করে কীভাবে পুরো পরিবার ওই সংকীর্ণ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল? কেন এভাবে নিজের ও সন্তানদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা হল? কেউ কেউ আবার বলছেন, মহিলা সামনে না ঝুঁকলে ট্রেন হয়তো তাঁদের স্পর্শই করত না। তবে পরিবারটি ঠিক কীভাবে প্ল্যাটফর্মের অত বিপজ্জনক ফাঁকা অংশে এসে পড়ল, সেই কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)