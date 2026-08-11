Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ইঞ্চির দূরত্বে যাচ্ছে ট্রেন! লাইনে আটকে সন্তানরা, নিজের শরীর দিয়ে আগলালেন মানব-ঢাল মা

ইঞ্চির দূরত্বে যাচ্ছে ট্রেন! লাইনে আটকে সন্তানরা, নিজের শরীর দিয়ে আগলালেন 'মানব-ঢাল' মা

Mother lies over children: প্ল্যাটফর্ম ও দেওয়ালের মাঝের সংকীর্ণ ফাঁকে দুই সন্তানকে নিয়ে আটকে পড়েন এক মহিলা। ধেয়ে আসা চলন্ত ট্রেনের হাত থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে নিজের শরীর দিয়ে আগলে ‘ঢাল’ হয়ে দাঁড়ান তিনি। ট্রেনটি গায়ে ঘেঁষে গেলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় পুরো পরিবার। মায়ের এই সাহসিকতার প্রশংসার পাশাপাশি ওই বিপজ্জনক জায়গায় যাওয়া নিয়ে উঠেছে প্রশ্নও।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:02 AM IST
ইঞ্চির দূরত্বে যাচ্ছে ট্রেন! লাইনে আটকে সন্তানরা, নিজের শরীর দিয়ে আগলালেন 'মানব-ঢাল' মা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শহরের ফাইভ স্টারে হাড়হিম কাণ্ড! দুই সন্তানকে নৃশংস খুন, তারপর নিজেরও গলা কাটল ইমরান
2
3
4
5