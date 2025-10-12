English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajasthan: রিলস নিয়েই মনান্তর! স্বামীর গঞ্জনায় চার বাচ্চাকে বিষ দিয়ে নিজেও মরলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার পিঙ্কি...

Rajasthan: সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। প্রায়ই ছেলেমেয়েকে নিয়ে হাসির ভিডিয়ো বানাতেন। আচমকাই চার ছেলেমেয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করলেন মা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 12, 2025, 05:04 PM IST
Rajasthan: রিলস নিয়েই মনান্তর! স্বামীর গঞ্জনায় চার বাচ্চাকে বিষ দিয়ে নিজেও মরলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার পিঙ্কি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে আত্মঘাতী মা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার ১০ প্যাকেট বিষ, যার মধ্যে আটটি ব্যবহার করা হয়। ঘটনাটি রাজস্থানের জয়পুরের সিকার জেলায়। জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম কিরণ। তিনি পিঙ্কি নামেও পরিচিত ছিলেন। কিরণ তাঁর তিন ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন। তিনি পালওয়াস রোডের অনিরুদ্ধ রেসিডেন্সিতে একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতেন। 

ফ্ল্যাট থেকে তীব্র দুর্গন্ধ:
পুলিস জানিয়েছে, কিরণ ছেলেমেয়ে নিয়ে  কয়েকদিন আগে আত্মহত্যা করেন। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হওয়ায় অন্যান্যরা বাসিন্দারা পুলিসে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে এসে পুলিস সহজে সেই ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারেনি তীব্র দুর্গন্ধের কারণে। তারা প্রথমে সেন্ট এবং ধূপকাঠি জ্বালায়, তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। সেখানে ঢুকে তারা পাঁচজনের পচাগলা দেহ উদ্ধার করে।

ইউটিউবার পিঙ্কি:

পিঙ্কি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসির ভিডিয়ো বানাতেন। তাঁর চ্যানেলের নাম ছিল 'সিকার ওয়ালি পিঙ্কি'। পুলিস তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, মৃত কিরণ ফেসবুকে খুব সক্রিয় ছিলেন এবং রিল ভিডিয়ো তৈরি করতেন। তাঁর প্রায় ৭ হাজার ফলোয়ার ছিল। তাঁর শেষ ভিডিয়োটি ২৯ সেপ্টেম্বর পোস্ট করা হয়েছিল।

কিরণের দুটি বিয়ে এবং চার সন্তান:
পুলিস জানিয়েছে, কিরণ দুবার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম বিয়েতে তাঁর দুটি সন্তান ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে ডিভোর্স হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিয়ে থেকেও তাঁর দুটি সন্তান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিরোধের পর তিনি চার ছেলেমেয়ে নিয়ে একা থাকতেন শুরু করেন।

ফ্ল্যাটটি এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ ছিল:
সিও ধোদ সুরেশ শর্মা বলেন, ফ্ল্যাটটি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ ছিল এবং ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিস দরজা খুলে পাঁচটি মৃতদেহ দেখতে পায়, পচা এবং কালো হয়ে গিয়েছে। পুলিস মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে।  নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কিরণ (৩৫) এবং তার তিন ছেলে: সুমিত (১৮), আয়ুশ (৪), অবনীশ (৩) এবং মেয়ে স্নেহা (১৩)।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

