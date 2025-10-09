Mount Everest: 'সুদূর' বিহার থেকে দেখা গেল তুষারাবৃত ঝকঝকে মাউন্ট এভারেস্টকে! বিরল দৃশ্য...
Mount Everest visible from Bihar town: পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বায়ুর উন্নত গুণমানের জন্যই বিহারের সীমান্তবর্তী শহর জয়নগর থেকে এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরল দৃশ্য! বিহার থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে শুভ্র তুষারাবৃত মাউন্ট এভারেস্টকে। ভারত-নেপাল সীমান্তে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত জয়নগর শহর থেকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে। পরিষ্কার আকাশ ও পরিষ্কার বাতাসের কারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছে।
পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বায়ুর উন্নত গুণমানের জন্যই বিহারের সীমান্তবর্তী শহর জয়নগর থেকে এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালা, আর দিগন্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মাউন্ট এভারেস্ট। কমলা নদীর তীরে অবস্থিত জয়নগর একটি সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্ত শহর। যখন বাতাস পরিষ্কার থাকে এবং আকাশ কুয়াশা, দূষণ এবং মেঘমুক্ত থাকে, একমাত্র তখনই হিমালয় পর্বতমালা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। আর তা বাসিন্দাদের জন্য এক বিরল উপভোগ্য দৃশ্য হয়ে ওঠে।
স্থানীয়রা বলছেন, চৈত্র-বৈশাখ এবং আশ্বিন-কার্তিকের সময়, অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমী থেকে হোলি এবং রাম নবমী পর্যন্ত এবং পরে দুর্গাপূজা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত, যখন বাতাস পরিষ্কার থাকে, তখনই আকাশের দৃশ্যমানতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। তখন জয়নগরের উঁচু ভবন এবং কমলা নদীর ওপারে নির্মিত বাঁধ থেকে, হিমালয়ের চূড়াগুলিকে প্রতি মুহূর্তে রঙ পরিবর্তন করতে দেখা যায়। সূর্যোদয়ের সময় শৃঙ্গগুলি তামাটে থেকে সোনালি থেকে রূপালি বর্ণ ধারণক করে। আবার সূর্যাস্তের সময় রূপালি থেকে সোনালি, তারপর ধীরে ধীরে ব্রোঞ্জ বর্ণ ধারণ করে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আকাশে মিশে হয়ে যায়।
