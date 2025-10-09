English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mount Everest: 'সুদূর' বিহার থেকে দেখা গেল তুষারাবৃত ঝকঝকে মাউন্ট এভারেস্টকে! বিরল দৃশ্য...

Mount Everest visible from Bihar town: পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বায়ুর উন্নত গুণমানের জন্যই বিহারের সীমান্তবর্তী শহর জয়নগর থেকে এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা গিয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 9, 2025, 03:23 PM IST
Mount Everest: 'সুদূর' বিহার থেকে দেখা গেল তুষারাবৃত ঝকঝকে মাউন্ট এভারেস্টকে! বিরল দৃশ্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরল দৃশ্য! বিহার থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে শুভ্র তুষারাবৃত মাউন্ট এভারেস্টকে। ভারত-নেপাল সীমান্তে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত জয়নগর শহর থেকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে। পরিষ্কার আকাশ ও পরিষ্কার বাতাসের কারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বায়ুর উন্নত গুণমানের জন্যই বিহারের সীমান্তবর্তী শহর জয়নগর থেকে এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালা, আর দিগন্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মাউন্ট এভারেস্ট। কমলা নদীর তীরে অবস্থিত জয়নগর একটি সাংস্কৃতিকভাবে প্রাণবন্ত শহর। যখন বাতাস পরিষ্কার থাকে এবং আকাশ কুয়াশা, দূষণ এবং মেঘমুক্ত থাকে, একমাত্র তখনই হিমালয় পর্বতমালা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। আর তা বাসিন্দাদের জন্য এক বিরল উপভোগ্য দৃশ্য হয়ে ওঠে।

স্থানীয়রা বলছেন, চৈত্র-বৈশাখ এবং আশ্বিন-কার্তিকের সময়, অর্থাৎ বসন্ত পঞ্চমী থেকে হোলি এবং রাম নবমী পর্যন্ত এবং পরে দুর্গাপূজা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত, যখন বাতাস পরিষ্কার থাকে, তখনই আকাশের দৃশ্যমানতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। তখন জয়নগরের উঁচু ভবন এবং কমলা নদীর ওপারে নির্মিত বাঁধ থেকে, হিমালয়ের চূড়াগুলিকে প্রতি মুহূর্তে রঙ পরিবর্তন করতে দেখা যায়। সূর্যোদয়ের সময় শৃঙ্গগুলি তামাটে থেকে সোনালি থেকে রূপালি বর্ণ ধারণক করে। আবার সূর্যাস্তের সময় রূপালি থেকে সোনালি, তারপর ধীরে ধীরে ব্রোঞ্জ বর্ণ ধারণ করে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আকাশে মিশে হয়ে যায়।

আরও পড়ুন, India Pakistan Tension: ভারতীয় বায়ুসেনার মেনু কার্ডে 'খাবার' পাকিস্তান! সেনাপ্রধানের 'মুছে দেওয়ার' হুংকারের পরই কড়া বার্তা...

আরও পড়ুন, Zubeen Garg Cop Cousin Arrested: 'খুবই ভালোবাসতেন ওকে, যখন সিঙ্গাপুরে যেতে চান, তখন...', ডিসিপি ভাইয়ের গ্রেফতারিতে মুখ খুললেন জুবিন-পত্নী!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mount EverestMount Everest visible from Bihar town
পরবর্তী
খবর

Ratan Tata: দিদা দত্তক নিয়েছিলেন তাঁকে, কোন পথে ভারতের রত্নগর্ভা সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন রতন টাটা!
.

পরবর্তী খবর

Odisha Shocker: Video: ভয়ংকর! জলে নামতেই সবার চোখের সামনে গৃহবধূকে টেনে নিয়ে গেল কুমির...