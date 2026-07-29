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কৃষক বিদ্রোহে স্তব্ধ রাজধানী: রাজপথ অচল করে ট্রাক্টর-ব্যারিকেড ভেঙে হাজার হাজার জেন-জি ঘিরছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি-- আন্দোলনে তোলপাড় শহর

Bhopal Farmer's protest: প্রতিবাদ চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং তাঁর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার বার্তা দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা জানান যে, সরকার কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁদের সমস্ত যৌক্তিক দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। মু

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:53 PM IST
কৃষক বিদ্রোহে স্তব্ধ রাজধানী: রাজপথ অচল করে ট্রাক্টর-ব্যারিকেড ভেঙে হাজার হাজার জেন-জি ঘিরছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি-- আন্দোলনে তোলপাড় শহর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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