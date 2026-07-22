/সাসপেন্ডেড সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: লোকসভার মহিলা সাংসদদের অশালীন মন্তব্যে স্পিকারের বড় পদক্ষেপ

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকেই দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরব সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে ২১ জুলাই সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর রেগে গিয়ে মঞ্চ ছেড়েছিলেন প্রবীণ আইনজীবী। আর এবার নতুন বিতর্কে শ্রীরামপুরের বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো বিদ্রোহী মহিলা সাংসদদের নিশানা করতে গিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো লোকসভার বাদল অধিবেশনে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তৃণমূলের এই সিনিয়র আইনজীবী-সাংসদের মন্তব্য ও সাসপেন্ডেড হওয়ার ঘটনা ঘিরে নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে।
অভ্যন্তরীণ কোন্দল
সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন লোকসভা ও রাজ্যসভা সাংসদ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে দলীয় কার্যক্রম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন এবং পৃথক অবস্থান জানান। এর মধ্যে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো বেশ কয়েকজন সিনিয়র মহিলা সাংসদও রয়েছেন। বাগী সাংসদদের অভিযোগ ছিল, দলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং কিছু নির্দিষ্ট নেতার একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়েছে।
দলীয় এই ভাঙন ও বিদ্রোহ রুখতে লোকসভায় দলের চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য আনুগত্যশীল সাংসদরা বাগী নেতাদের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো শুরু করেন। তাঁরা অভিযোগ তোলেন, এই বাগী নেতারা গোপনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে আঁতাত করছেন এবং ক্ষমতা ও সুবিধার লোভে দলের সঙ্গে 'গদ্দারি' করছেন।
বিতর্কিত মন্তব্য
২২ জুলাই নিউ দিল্লির রাজনীতিতে নতুন ঝড়ে, বিদ্রোহী মহিলা সাংসদদের নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা অশালীন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, বিদ্রোহী মহিলা নেতা নেত্রীদের রাজনৈতিক অবস্থান ও শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করে কুরুচিকর মন্তব্য করে বসেন।
অভিযোগ, মিতালী বাগকে 'এক কোটি টাকা নিয়ে বিজেপির কাছে বিক্রি হয়েছিস' বলে আক্রমণ করেছিলেন কল্যাণ। মিতালী বাগের সমর্থনে অন্যান্য সংসদরা স্পিকারের কাছে সম্মিলিতভাবে অভিযোগ করেন।
এই মন্তব্য সামনে আসতেই সরব হয়েছেন বিদ্রোহী সাংসদরা। বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ অন্যান্য বিরোধী ও বাগী নেত্রীরা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন যে, কল্যাণের বক্তব্য কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং এটি একজন মহিলা জনপ্রতিনিধির প্রতি চরম অপমানজনক ও নারীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। কল্যাণের বরাবরের অ্যান্টি কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই ধরণের কুরুচিকর আচরণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ এবং শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
রাজনীতির ময়দানে প্রতিক্রিয়া
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলোও। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসে মহিলাদের কোনও সম্মান নেই এবং শীর্ষ নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় থাকা নেতারা বারবার মহিলা সমাজ ও মহিলা জনপ্রতিনিধিদের নিশানা করছেন। তাঁরা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, তৃণমূলের অন্দরেও এই বিতর্ক নিয়ে অস্বস্তি বেড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক তৃণমূল নেতাই স্বীকার করেছেন যে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তবে মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার দলীয় ভাবমূর্তিকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
বর্তমান পরিস্থিতি
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আগেও তাঁর চাঁছাছোলা ভাষা ও বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। তবে এবার নিজেরই দলের সিনিয়র মহিলা নেতাদের নিয়ে এই ধরনের মন্তব্যে চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি। বিতর্ক বাড়তে থাকায় তিনি এই বিষয়ে কোনও সাফাই দেবেন নাকি দলীয় নেতৃত্ব তাঁর ওপর কোনও চাপ সৃষ্টি করবে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।
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