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সাসপেন্ডেড সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: লোকসভার মহিলা সাংসদদের অশালীন মন্তব্যে স্পিকারের বড় পদক্ষেপ

Kalyan Bandyopadhyay: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আগেও তাঁর চাঁছাছোলা ভাষা ও বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। তবে এবার নিজেরই দলের সিনিয়র মহিলা নেতাদের নিয়ে এই ধরনের মন্তব্যে চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:11 PM IST
সাসপেন্ডেড সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: লোকসভার মহিলা সাংসদদের অশালীন মন্তব্যে স্পিকারের বড় পদক্ষেপ
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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