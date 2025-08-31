English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Seoni Teacher: ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক মহেশ চৌধুরী দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রাহুল ভালাভিকে শৃঙ্খলা শেখানোর নামে নিষ্ঠুর শাস্তি দিচ্ছেন। শিশুটিকে একটি টেবিলের নিচে চেপে ধরে কাঠের লাঠি দিয়ে তার পিঠে বারবার আঘাত করা হচ্ছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 31, 2025, 05:41 PM IST
Madhya Pradesh Teacher shocking Video: ৬ বছরের ছাত্রকে নৃশংস শাস্তি! মারতে মারতে টেবিলের তলায় গলা মুচড়ে দিল শিক্ষক...অমানবিক ভিডিয়ো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেওনিতে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষকের নির্মম প্রহার, ভাইরাল ভিডিওতে ক্ষুব্ধ নেটিজেন

মধ্যপ্রদেশের সেওনি জেলার কুরেই ব্লকের আর্জুনি গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নির্মম মারে এক ৬ বছর বয়সী শিশু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। শিক্ষক ও শিশুর অমানবিক আচরণের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর থেকে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অমানবিকতার চিত্র

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক মহেশ চৌধুরী দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রাহুল ভালাভিকে শৃঙ্খলা শেখানোর নামে নিষ্ঠুর শাস্তি দিচ্ছেন। শিশুটিকে একটি টেবিলের নিচে চেপে ধরে কাঠের লাঠি দিয়ে তার পিঠে বারবার আঘাত করা হচ্ছে। শিশুটি যন্ত্রণায় চিৎকার করলেও শিক্ষক থামেননি। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা হতভম্ব হয়ে গেলেও কেউ শিশুটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। ভিডিওটি এতটাই মর্মান্তিক যে এটি দেখার পর মানুষের মনে গভীর আঘাত লেগেছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে মানুষজন শিক্ষকের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। নেটিজেনরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোনও ভুলের জন্য এমন অমানবিক শাস্তি দেওয়া একজন শিক্ষকের কাজ হতে পারে না। এটি শিশুর মনে গভীর মানসিক আঘাত হানতে পারে এবং শারীরিক ক্ষতিও করতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে। শিশু সুরক্ষা আইন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্তের পর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনা আবারও শিক্ষাব্যবস্থায় শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে এনেছে। শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরও সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

