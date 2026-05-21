India's First Bullet Train: ভারতের এই অজ গাঁ থেকেই 'ছুটবে' দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন; আদিবাসী গ্রামে রেল-যজ্ঞ

India's first bullet train project: মুম্বইয়ের কাছে পালঘরের সাখারে গ্রামে বুলেট ট্রেনের জন্য মস্ত বড় এক কারখানা তৈরি হয়েছে। এখানে ট্রেনের উড়ালপুল তৈরি করার জন্য বিশাল ওজনের কংক্রিটের চাঁই বা গির্ডার বানানো হচ্ছে। দিন-রাত এক করে জাপানের চেয়েও দ্রুত গতিতে এই কাজ চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বই থেকে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার দূরে পালঘরের এক শান্ত গ্রাম সাখারে। তবে এখানকার চিরপরিচিত নীরবতা এখন ভেঙে চুরমার। দিন-রাত চলছে বিশালাকার সব যন্ত্রপাতির গর্জন। কারণ, এই গ্রামটিই এখন ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্প- 'মুম্বই-আমদাবাদ হাই স্পিড রেল'-এর অন্যতম প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র।
সহ্যাদ্রি পর্বতের কোলে ছিমছাম আদিবাসী গ্রাম সাখারের ঠিক পাশেই তৈরি হয়েছে ৫০ একর জুড়ে এক বিশাল কাস্টিং ইয়ার্ড। মহারাষ্ট্রের এমন ৯টি ইয়ার্ডের অন্যতম এটি। এই ইয়ার্ডেই তৈরি হচ্ছে বুলেট ট্রেনের 'গির্ডার'— সহজ কথায়, ট্রেনের উড়ালপুল বা ভায়াডাক্ট ধরে রাখার জন্য দুটি পিলারের মাঝখানের কংক্রিটের অংশ। এই প্রকল্পের মোট ৫০৮ কিলোমিটার পথের মধ্যে ৪৬৫ কিলোমিটারই (৯২%) থাকবে মাটির ওপরে, অর্থাৎ উড়ালপুলে। আর তাই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১১,৫০০টি গির্ডার।
ইয়ার্ডে কর্মরত এলঅ্যান্ডটি (L&T) এবং ন্যাশনাল হাই স্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (NHSRCL)-এর ইঞ্জিনিয়াররা জানালেন চমকে দেওয়া কিছু তথ্য: এখানে কাজ করছে ট্রান্সফর্মার সিনেমার মতো দেখতে ৩৮০ টনের 'স্ট্র্যাডল ক্যারিয়ার', যা ৮০টি টায়ারের ওপর ভর করে ১,০০০ টনের এক একটি গির্ডার অনায়াসে তুলে নিয়ে ঘোরে।
ভারতের এই অংশে জাপানের চেয়েও ৭-৮ গুণ বেশি গতিতে কাজ চলছে। দিনে অন্তত একটি করে গির্ডার পিলারের ওপর বসানো হচ্ছে। গুজরাত অংশের কাজ প্রায় শেষের মুখে হলেও, জমি জটের কারণে মহারাষ্ট্রের কাজ কিছুটা পিছিয়ে ছিল, যা এখন দিন-রাত এক করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত গুজরাতে ৬৮% এবং মহারাষ্ট্রে ৪১% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
একেকটি গির্ডার বানাতে প্রায় ৬৫ ট্রাক (৪০০ কিউবিক মিটার) কংক্রিট লাগে। সাধারণ বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ে যেখানে মাত্র ২-৩ ট্রাক কংক্রিট লাগে, সেখানে এর বিশালত্ব সহজেই অনুমেয়। এই গির্ডারের ভেতরে রয়েছে বিশেষ ধরনের হাই-টেনসিল বা অতি-শক্তিশালী তার, যা পুরো কাঠামোকে ধরে রাখে।
কংক্রিট শক্ত করার জন্য সাধারণ জল দেওয়ার বদলে এখানে এক বিশেষ রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি গির্ডারের সাদা রঙের আস্তরণ তৈরি করে, যা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে ভেতরে আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং লাখ লাখ লিটার জল বাঁচায়।
গির্ডারগুলো যখন ২১৬টি টায়ারের এক দানবীয় গাড়িতে করে পিলারের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সব মিলিয়ে প্রায় ১,৪০০ টন ওজন ওই কাঠামোর ওপর পড়ে। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে, এটি এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো- গির্ডার বসানোর সময়ই তার সর্বোচ্চ ওজন বহন ক্ষমতার পরীক্ষা (লোড টেস্টিং) হয়ে যাচ্ছে। আগামী ১০০ বছরেও এই ট্রেনের ওপর এত ওজন পড়বে না।
কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য অনুযায়ী, গুজরাতের সুরাট থেকে বিলিমোরা পর্যন্ত প্রথম অংশের কাজ ২০২৭ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে শেষ হবে। আর পুরো ৫০৮ কিলোমিটারের সম্পূর্ণ বুলেট ট্রেন প্রকল্পটি ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
সাখারে গ্রামের এই কাস্টিং ইয়ার্ড থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে যখন সাইরেন বাজিয়ে পিলারের ওপর নিখুঁতভাবে বসে যায় ১০০০ টনের একটি গির্ডার, তখন ঘরের উঠোন থেকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন এক আদিবাসী মানুষ। তাঁর মাটির ঘরের ঠিক ওপর দিয়েই হয়তো আগামী দিনে ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে যাবে দেশের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেন।
