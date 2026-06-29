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কেতন আগরওয়াল খুনে ১৮০ ডিগ্রি মোড়? সিয়ার হাত টেনে জোর করে বসিয়ে রাখছিল কেতন, আর অঝোর ধারায় কাঁদছিল সিয়া?

Ketan Agaewal murder case: বিলাসবহুল ও রোমাঞ্চকর বালি ট্রিপে প্রি ওয়েডিং ফটোশ্যুটে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মুম্বইয়ের রাস্তায় ওই ক্যাবের ভেতরে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে এখন তদন্তকারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনেও বাড়ছে কৌতুহল।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:03 AM IST
কেতন আগরওয়াল খুনে ১৮০ ডিগ্রি মোড়? সিয়ার হাত টেনে জোর করে বসিয়ে রাখছিল কেতন, আর অঝোর ধারায় কাঁদছিল সিয়া?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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কেতন আগরওয়াল খুনে ১৮০ ডিগ্রি মোড়? সিয়ার হাত টেনে জোর করে বসিয়ে রাখছিল কেতন,
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