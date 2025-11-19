Mumbai Airport: বৃহস্পতিতে ৬ ঘণ্টা বন্ধ বিমানবন্দর! কোন সময়ে উড়বে না বিমান? কর্তৃপক্ষ জানাল...

Mumbai Airport: বৃহস্পতিতে ৬ ঘণ্টা বন্ধ বিমানবন্দর! কোন সময়ে উড়বে না বিমান? কর্তৃপক্ষ জানাল...
Mumbai CSMIA Airport Close: টানা ছ'ঘণ্টা বন্ধ থাকতে চলেছে মুম্বই বিমানবন্দর। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর জানিয়েছে, যাত্রীরা যেন নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইট স্ট্যাটাস যাচাই করে নেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০ নভেম্বর ছয় ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকতে চলেছে মুম্বইয়ের(Mumbai) ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর(Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport)। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামীকাল, বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (CSMIA) জানিয়েছে যে এই সময়কালে সমস্ত বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে। এই সময়ে রানওয়ের অবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সিস্টেমগুলি পরীক্ষা করা হবে। কর্মকর্তারা বলেছেন, এটি নিয়মিত কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় একটি প্রক্রিয়া। বিশেষ করে মুম্বইয়ের মতো ব্যস্ত বিমানবন্দরের জন্য, যেখানে প্রতিদিন শতাধিক ফ্লাইট ওঠানামা করে। তারা আরও জানিয়েছেন, এই ছয় ঘণ্টার বিরতি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং ভিড়ের মৌসুমে বড় সমস্যাকে এড়াতে সাহায্য করবে।
কেন এই বন্ধ রাখা জরুরি:
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে বর্ষাকালের পর রানওয়েতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তা ঠিক করার জন্য এই পরিদর্শন প্রয়োজন।
যাত্রীদের কী জানা উচিত:
যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইট স্ট্যাটাস যাচাই করতে বলা হয়েছে। যারা এই সময়ে মুম্বাই হয়ে ভ্রমণ করবেন, বিশেষ করে যাদের কানেক্টিং ফ্লাইট আছে, তাদের আগেই সব তথ্য জেনে নেওয়া উচিত যাতে কোন বিভ্রান্তি না হয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সহযোগিতা চেয়েছে। এর পাশাপাশি জানিয়েছে যে বিকেল ৫টা থেকে আবার ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে।
উল্লেখ্য, ইন্ডিগো ১৫ নভেম্বর ঘোষণা করেছে যে, তারা নব নির্মিত নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (NMIA) থেকে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ফ্লাইট চালু করবে। শুরুতে এই বিমানবন্দর থেকে দেশের বিভিন্ন ১০টি শহরের সঙ্গে সংযোগ দেবে।
নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর:
ইন্ডিগোর মতে, NMIA থেকে দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আমদাবাদ, লখনউ, উত্তর গোয়া (মোপা), জয়পুর, নাগপুর, কোচি এবং মেঙ্গলুরু—এই সব গন্তব্যে ফ্লাইট চলবে। এয়ারলাইনটি বলেছে, নতুন বিমানবন্দরের কার্যক্রম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সরাসরি রুট যোগ করা হবে। NMIA হল মুম্বইয়ের দ্বিতীয় বড় বিমানবন্দর, যা CSMIA-এর ওপর চাপ কমাতে এবং ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা মেটাতে তৈরি করা হয়েছে।
এই বিমানবন্দরটি গত মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করেন। তিনি এটিকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং দেশের বাড়তে থাকা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
