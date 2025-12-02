Businesswoman Stripped At Gunpoint: 'বন্দুকের নলের ডগায় আমায় নগ্ন করে...' চরম নোংরামি ফার্মা কোম্পানির বসের! বিস্ফোরক মহিলা ব্যবসায়ী...

Businesswoman Stripped At Gunpoint: 'বন্দুকের নলের ডগায় আমায় নগ্ন করে...' চরম নোংরামি ফার্মা কোম্পানির বসের! বিস্ফোরক মহিলা ব্যবসায়ী...
Businesswoman Stripped Naked At Gunpoint: মিটিংয়ের কথা বলে অফিসে ডেকে এনে ভয়ংকর নোংরামি। পাশাপাশি, মুখ খুললে সেই ছবি-ভিডিয়ো প্রকাশ করে দেওয়ারও হুমকি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্দুকের নলের ডগায় নগ্ন করে ভিডিয়ো! ভয়ংকর অভিযোগ এক মহিলা ব্যবসায়ীর। মুম্বইয়ের ওই মহিলা ব্যবসায়ীর অভিযোগ, তাঁকে বন্দুকের নলের ডগায় নগ্ন করে তাঁর ভিডিয়ো তোলা হয়েছে (Businesswoman Stripped Naked At Gunpoint)। পাশাপাশি, মুখ খুললে সেই ছবি-ভিডিয়ো প্রকাশ করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন এক ফার্মা কোম্পানির বস (Pharma Company Boss)!
এই ঘটনায় মুম্বই পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই মহিলা ব্যবসায়ী। তাঁর অভিযোগ ফ্রাঙ্কো-ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জয় জন পাস্কাল পোস্ট-এর বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, ৫১ বছর বয়সী ওই ব্যবসায়ীকে জয় জন পাস্কাল পোস্ট একটি মিটিংয়ে কথা বলে ফ্রাঙ্কো-ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস (FIPPL)-এর অফিসে ডেকে আনেন। তারপর সেখানে গিয়ে তিনি হয়রানির শিকার হন। তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে ধরে, তাঁকে জোর করে কাপড় খুলতে বাধ্য করেন।
ওই মহিলা ব্যবসায়ীর অভিযোগ, অভিযুক্ত ফার্মা কোম্পানির বস, ফ্রাঙ্কো-ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যালস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জয় জন পাস্কাল পোস্ট তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকেন। জোর করে তাঁকে তাঁর পোশাক খুলতে বাধ্য করেন। তারপর তাঁর নগ্ন, বিবস্ত্র অবস্থার ছবি তোলেন। ভিডিয়ো করেন। আবার এই বিষয়ে কাউকে কিছু জানালে সেগুলো প্রকাশ করে দেওয়ারও হুমকি দেন।
এরপর এই ঘটনায় নিগৃহীতা ওই মহিলা ব্যবসায়ী মুম্বই পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে জন পাস্কাল পোস্ট-সহ আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি, হামলা এবং অপরাধমূলক ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিস।
উল্লেখ্য গত ২৯ নভেম্বর কলকাতায় একটি ঘটনা ঘটে। যেখানে এক যুবতীকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিয়ে জোরপূর্বক মদ্যপান করানো হয়। তারপর ৩ জন মিলে তাঁর যৌন হেনস্থা করে। রাত প্রায় ৯টার দিকে ওই যুবতী অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। যেখানে অভিযুক্ত তিনজন ছিল। যার মধ্যে একজন ওই যুবতীর পূর্ব পরিচিত, যার সঙ্গে ওই যুবতী প্রায় তিন মাস ধরে কথা বলছিলেন।
অভিযোগ, গাড়িটি তাঁর সামনে এসে থামতেই জোর করে ওই যুবতীকে টেনে ভেতরে নেওয়া হয়। তারপর তাঁকে মদ্যপান করানো হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, তাতে মাদক মেশানো ছিল। এরপর ৩ জন মিলে গাড়ির মধ্যেই তাঁকে যৌন নিগ্রহ করে। এরপর গাড়িটি তাঁকে ময়দানের কাছে নামিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। পরে ওই যুবতীকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
