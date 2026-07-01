/ও এক্ষুণি ফিরে ক্রিকেট খেলতে যাবে...! ব্যাট আঁকড়ে বসে মা, স্কুল থেকে ফেরার পথে মৃত ১১ বছরের বিহান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলন্ত স্কুলবাসের ওপর আচমকা ভেঙে পড়ে আস্ত বিশাল গাছ। ঘটনাটি ঘটে গত মঙ্গলবার বিকেলে মুম্বইয়ে। দুর্ঘটনায় ১১ বছরের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। এবং আহত হয়েছে আরও চার পড়ুয়া। মৃত ছাত্রের নাম বিহানের শ্রীবাস্তব। সে চেম্বুরের 'ইউনিভার্সাল স্কুল'-এর ছাত্র ছিল। দুর্ঘটনাটি ঘটার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দা এবং বাসের কন্ডাক্টরের তৎপরতায় বাসে থাকা বাকি শিশুদের দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিহানকে বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
মর্মান্তিক এই ঘটনার সময় বাসটিতে মোট ১৩ পড়ুয়া ছিল। গাছ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশের মানুষজন এবং বাসের কন্ডাক্টর দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহত পাঁচ পড়ুয়াকে কাছের জেন মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা বিহানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালের ডিরেক্টর ড. রায় পটঙ্কর জানিয়েছেন, বাকি চারজন শিশুর আঘাত গুরুতর নয় এবং বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। তাদের মধ্যে দুজনের সিটি স্ক্যানসহ প্রয়োজনীয় কিছু ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং চিকিৎসা চলছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
এদিকে বিহানের আকস্মিক মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে এসেছে অন্ধকারের ছায়া। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন তার মা জুহি। প্রতিবেশী ও পারিবারিক বন্ধু রাজী মালহোত্রা জানান, বিহান অত্যন্ত মেধাবী, ভদ্র এবং ক্রিকেটপ্রেমী একটি ছেলে ছিল। বড় হয়ে পেশাদার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখত সে। প্রায়ই প্রতিবেশীর ছেলে দেবের কাছে ক্রিকেট শেখার আবদার করত।
বিহানের মা তাকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না, সারাদিন ভিডিয়ো কলেও ছেলের খোঁজ নিতেন। সন্তানের এই চিরতরে চলে যাওয়া কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না মা জুহি। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও, ছেলের প্রিয় ক্রিকেট ব্যাটটি বুকে আঁকড়ে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে বসে আছেন তিনি। তাঁর এখনও বিশ্বাস, বিহান কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরে প্রতিদিনের মতো মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাবে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন মুম্বইয়ের মেয়র ঋতু তাওড়ে। শোকার্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একজন মা হিসেবেই আমি এখানে এসেছি। সন্তানহারা বাবা-মায়ের এই ক্ষতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ইউনিভার্সাল স্কুলের ওই বাসে ১৩ জন শিশু ছিল, যার মধ্যে ১২ জন সুরক্ষিত থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত একটি শিশুকে আমরা হারালাম।' ঘটনার আকস্মিকতা এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই স্থানীয় স্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
মর্মান্তিক ওই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গাছপালা ছাঁটা বা পরিষ্কার করার অনুরোধ জানিয়ে তারা বারবার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে চিঠি লিখেছিলেন। তারা এও জানিয়েছিলেন যে, এর আগেও ওই এলাকায় ঠিক একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
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