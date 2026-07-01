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ও এক্ষুণি ফিরে ক্রিকেট খেলতে যাবে...! ব্যাট আঁকড়ে বসে মা, স্কুল থেকে ফেরার পথে মৃত ১১ বছরের বিহান

Mumbai school bus accident: একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তার ব্যাট আঁকড়ে বসে আছেন মা। দরজার দিকে তাকিয়ে বসে এখনও ভেবে যাচ্ছেন যে, তার ছেলে এক্ষুণি ফিরে আসবে। প্রতিবেশীরা জানান, জুহি তার ছেলেকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতেন। সারাদিন ভিডিয়ো কলেও ছেলের খোঁজ নিতেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:28 AM IST
ও এক্ষুণি ফিরে ক্রিকেট খেলতে যাবে...! ব্যাট আঁকড়ে বসে মা, স্কুল থেকে ফেরার পথে মৃত ১১ বছরের বিহান
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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