Mumbai Coastal Road Playing Jai Ho: দেশের প্রথম সুরেলা রাস্তা বানিয়ে বিপদে মুম্বই! সারারাত জয় হো শুনতে শুনতে ঘুম নেই মানুষের...

Mumbai Coastal Road Playing Jai Ho: দেশের প্রথম সুরেলা রাস্তা বানিয়ে বিপদে মুম্বই! সারারাত জয় হো শুনতে শুনতে ঘুম নেই মানুষের...
Mumbai Road Turns Chaotic: মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডে বানানো হয়েছে 'সুরেলা পট্টি' যার ওপর দিয়ে গাড়ি গেলে বাজে 'জয় হো' সঙ্গীতের সুর। যা হয়ে দাড়িয়েছে একটি অবিরত ঝামেলা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:মুম্বইয়ে তৈরি হয়েছে একটি নতুন রাস্তা। তাতে বিশেষ কী? এই রাস্তার বিশেষত্ব হল, গাড়ি চলাফেরা করলে এই রাস্তায় বাজে গান। মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডে বানানো হয়েছে 'সুরেলা পট্টি' যার ওপর দিয়ে গাড়ি গেলে বাজে 'জয় হো' সঙ্গীতের সুর। গাড়িগুলি সঠিক গতিতে চলাফেরা করলে এই সুর বেজে ওঠে। যদিও এই সুরেলা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নিরাপদে গাড়ি চলাচলের জন্য, কিন্তু স্থানীয় বাসীরা এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।
কোস্টাল রোডের কাছাকাছি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দারা 'সুরেলা পট্টি' নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তাদের মতে এটি একটি অবিরত ঝামেলা হয়ে দাড়িয়েছে। এর সমাধনে, দ্য ব্রিচ ক্যান্ডি এএলম (The Breach Candy ALM) এবং দ্ ব্রিচ ক্যান্ডি রেসিডেন্টস ফোরাম (BCRF) একটি লিখিত পৌর কমিশনারের কাছে জমা দিয়েছেন, যেখানে তারা দ্রুত সমাধানের দাবি আবেদন করেছেন। অভিযোগের একটি লিখিত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়েও পাঠানো হয়েছে।
এলাকার বাসিন্দাদের মতে, এই গানটি রোজ সকাল ৬টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে, যা হয়ে দাড়িয়েছে দৈনদিন বিরক্তির কারণ। লিখিত চিঠি অনুসারে, এই শব্দটি সারাদিন বাজতে থাকে। যার ফলে এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ি জানলা-দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়াও বয়স্ক মানুষরা গুরুতর অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
'সুরেলা পট্টি' হয়ে দাড়িয়েছে একটি নিরাপত্তার ঝুঁকি। সেখানকার বাসিন্দাদের মতে, কখনও কখনও গানটি শোনার জন্য গাড়ি চালকরা রাস্তায় নজর রাখতে পারে না। যার ফলে ঘটতে পারে গুরুতর কোনও পথ দুর্ঘটনা।
মুম্বই ইতিমধ্যেই একটি কোলাহলপূর্ণ শহর। তার ওপর এই সুরেলা শব্দ আরও জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই গানটি বাজতে থাকে স্কুল ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়, যেখানে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি ও নিঃশব্দতা অত্যন্ত প্রয়োজন।
স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে, এই সুরেলা উদ্যোগটি নিয়ে দ্রুত পর্যালোচনার এবং এটিকে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।
