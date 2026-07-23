/ব্যাগে মাদক ভরে জেলে পচাব, জীবন শেষ করে দেব! নিট বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের হুমকি পুলিসের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডের বিক্ষোভে দেশ জুড়ে উত্তাল পরিস্থিতি। গত সোমবার লাখ লাখ পড়ুয়াদের রাজধানীতে 'সংসদ চলো' বিক্ষোভে রণক্ষেত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যার আঁচ ছড়িয়ে যায় মুম্বই, চেন্নাইয়ের মত রাজ্যগুলিতেও। মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক, চেম্বুর এবং আজাদ ময়দানে ককরোচ জনতা পার্টির ছাত্র বিক্ষোভ দেখায়। ইতোমধ্যেই সেই বিক্ষোভের একটি ভিডিয়ো দাবানলের মত নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের দানা বেঁধেছে।
কী সেই ভাইরাল ভিডিয়ো?
ভাইরাল ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, পুলিস ভ্যানের ভেতরে আটক কয়েকজন তরুণ ছাত্র বসে রয়েছেন। সামনে বসা একজন পুলিস কর্মী তাদের ধমক দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলছেন। তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, আবার বিক্ষোভে দেখলে তিনি তাদের জীবন বরবাদ করে দেবেন। এরপরই তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের ব্যাগে ৫০ গ্রাম করে ভুয়ো মাদক ভরে দিয়ে তাদের জীবন শেষ করে দেবেন এবং সারাজীবন জেলে পচাবেন। ওই পুলিস কর্মী আরও বলেন, এই আন্দোলনগুলোর কারণে তাঁর নিজের জীবন কঠিন হয়ে উঠেছে।
ভিডিয়োটি মুম্বই কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সরব হয়েছে। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, যদি এই ঘটনা যদি সত্যি হয়, তবে তা শুধু ভয় দেখানো নয়, বরং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর সরাসরি আক্রমণ। কোনো সোচ্চার হওয়া বা প্রতিবাদ করা অপরাধ হতে পারে না। পড়ুয়াদের তোলা প্রশ্নের জবাব দায়িত্ব ও স্বচ্ছতার সঙ্গে দেওয়া উচিত, হুমকি দিয়ে নয়।
এই ভিডিয়ো সত্যতা যাচাই করে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিস। তদন্তের ফলাফল না আসা পর্যন্ত ভিডিয়োতে ইউনিফর্ম পরে থাকা পুলিস কর্মীকে তাঁর কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অন্যদিকে, পড়ুয়াদের আন্দোলন থামানোর জন্য মুম্বই পুলিসের ব্যবহার করা নানা পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। জানা গিয়েছে, বারবার যাতে পড়ুয়ারা বিক্ষোভে অংশ না নিতে পারে, সেজন্য পুলিস ডিজিটাল ট্র্যাকিং এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরাসরি যোগাযোগের পথ বেছে নিয়েছে।
যেসব প্রতিবাদকারীর নামে আগে থেকে মামলা (FIR) আছে বা যাদের আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে স্থানীয় পুলিস স্টেশন থেকে সরাসরি ফোন ও মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা কিছু প্রমাণে দেখা গিয়েছে, সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তারা অনেক পড়ুয়াকে ঘরে থাকতে বলেছেন এবং কথা মানছেন কি না তা নিশ্চিত করতে হোয়াটসঅ্যাপে লাইভ লোকেশন শেয়ার করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ডিজিটাল বার্তার পাশাপাশি পুলিসের টিম সরাসরি পড়ুয়াদের বাড়িতেও পৌঁছে যাচ্ছে। শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পুলিস কর্মকর্তারা অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং আন্দোলনের তদন্তের কথা জানিয়ে তাদের সন্তানদের আর কোনো বিক্ষোভে না পাঠানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। একই সঙ্গে মেট্রো ও রেল স্টেশনের মতো জায়গাগুলোতে পুলিস দল মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে নতুন করে কেউ মূল বিক্ষোভের স্থানে না যেতে পারে। আগে আটক হওয়া ব্যক্তিদের তথ্য সব থানায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে রাস্তায় সহজেই তাদের চেনা যায়।
পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বলছেন, এসব পদক্ষেপ পড়ুয়াদের ভালোর জন্যই নেওয়া হচ্ছে। তরুণ বয়সে কারও নামে অপরাধের রেকর্ড তৈরি হলে তাদের পাসপোর্ট পেতে, উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে বা চাকরি পেতে ভবিষ্যতে বড় সমস্যা হতে পারে। সেই ক্ষতি আটকানোই পুলিসের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, পড়ুয়াদের সাহায্যকারী আইনজীবী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই যুক্তির বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, জোর করে লাইভ লোকেশন নেওয়া, মেসেজ গ্রুপ নজরদারি করা এবং বাড়িতে বাড়িতে পুলিস পাঠানো সাধারণ সতর্কতার সীমানা পার করে গেছে। এটি একজন মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরার সাংবিধানিক অধিকারের ওপর বড় আঘাত।
মূলত দিল্লিতে সিজেপি-র নেতৃত্বাধীন ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে মুম্বইতে এই বিক্ষোভ চলছিল। পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা অনিয়ম এবং দিল্লিতে প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর পুলিসি অত্যাচারের প্রতিবাদে টানা তিন দিন ধরে মুম্বইয়ের রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, অ্যাক্টিভিস্ট এবং ছাত্ররা।
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