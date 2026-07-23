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ব্যাগে মাদক ভরে জেলে পচাব, জীবন শেষ করে দেব! নিট বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের হুমকি পুলিসের

NEET Paper Leak Protest: মুম্বইয়ে ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালীন এক পুলিস কর্মী আটক ছাত্রদের ধমক দিচ্ছে। এবং হুমকি দিয়ে বলছে ব্যাগে ভুয়ো মাদক পুরে জীবন বরবাদ করে দেবে। যা ভাইরাল হতেই অভিযুক্ত পুলিসকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:48 PM IST
ব্যাগে মাদক ভরে জেলে পচাব, জীবন শেষ করে দেব! নিট বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের হুমকি পুলিসের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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