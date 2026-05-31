Mumbai Crime: হাঁটু মুড়ে বস, উঠলেই অ্যাসিড ঢেলে দেব! ৪ ঘণ্টা ধরে স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার, শেষে যা হল...

Mumbai Crime: স্ত্রীকে ঘরে আটকে রেখে চার ঘণ্টা ধরে নৃশংস অত্যাচার। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তরুণীটি বাপের বাড়িতে পালিয়ে যান। কিন্তু অভিযুক্ত সেখানে গিয়েও তাঁর ওপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। পুলিস জানায়, ২৫ বছর বয়সী আরবাজ একজন কুখ্যাত অপরাধী

Written BySoumita Khan
Published: May 31, 2026, 03:11 PM IST|Updated: May 31, 2026, 03:11 PM IST
About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

