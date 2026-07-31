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'বিপজ্জনক' তকমা উপেক্ষা করেই কাজ, তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল ১০ বছরের আবাসন! নিহত ৬, ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু

Mumbai building collapse: মুম্বইয়ের কাছে ভিভান্ডিতে গভীর রাতে চারতলা ভবন ধসে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। 'বিপজ্জনক' ঘোষিত বহুতলটিতে অবৈধভাবে মেরামতের কাজ চলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফাটল দেখা দেওয়ায় বাসিন্দাদের সরানো গেলেও ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়েন শ্রমিকরা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:44 AM IST
'বিপজ্জনক' তকমা উপেক্ষা করেই কাজ, তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল ১০ বছরের আবাসন! নিহত ৬, ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু
Image Credit: ফোটো- এএনআই

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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