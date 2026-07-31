'বিপজ্জনক' তকমা উপেক্ষা করেই কাজ, তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল ১০ বছরের আবাসন! নিহত ৬, ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিভান্ডিতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চারতলা একটি আবাসিক বিল্ডিং আচমকা ভেঙে পড়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও বেশ কয়েকজন আটকে থাকার আশঙ্কায় জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে এখনও পর্যন্ত ৬টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এক আহত শিশুকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা?
স্থানীয় সূত্রে খবর, ভেঙে পড়া ভবনটিতে মোট ৪৮টি ঘর ছিল। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ বহুতলটির দেওয়াল থেকে বিকট শব্দ ও ফাটল দেখা যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তেই খবর দেওয়া হয় পুরসভা ও পুলিসকে। তড়িঘড়ি বাসিন্দাদের ঘর ছেড়ে বের করে আনার কাজ শুরু হলেও রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ পুরো ভবনটির 'বি উইং' হঠাৎ ধসে পড়ে। স্থানীয় পুরসভা আগেই বাড়িটিকে 'বিপজ্জনক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ঘটনাচক্রে দুর্ঘটনার সময়ও ওই বাড়িটিতে মেরামতির কাজ চলছিল।
মৃতদের বেশির ভাগই মেরামত কর্মী
পুলিস জানিয়েছে, অধিকাংশ সাধারণ বাসিন্দাকে সময়ে বের করা গেলেও ওই ভবনে রাতেই অবৈধভাবে মেরামতের কাজ চলায় শ্রমিকেরা ভেতরে আটকে পড়েছিলেন। মৃতদের মধ্যে বেশির ভাগই সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে আরও বেশ কয়েকজন। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর।
বিপজ্জনক ঘোষণা সত্ত্বেও চলছিল কাজ
ভিভান্ডি-নিজামপুর পুরসভার সহকারী কমিশনার অরবিন্দ ঘোঘারে জানান, মাত্র ১০ বছর পুরনো এই বহুতলটিকে আগেই পুরসভার তরফে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বা বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেখানে বেআইনিভাবে মেরামতের কাজ চলছিল। পুরকর্মীরা বাসিন্দাদের সরাতে গিয়ে অনেককে উদ্ধার করতে পারলেও শ্রমিকেরা ভেতরেই থেকে যান, আর তার পরপরই পুরো ভবনটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ
ভিভান্ডি-নিজামপুর পুরসভার সহকারী কমিশনার অরবিন্দ ঘোগারে জানান, ফাটল ধরার খবর পেয়েই তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। সঙ্গে সঙ্গে বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। তবে বাসিন্দারা বেরিয়ে আসতে পারলেও মেরামতের কাজে যুক্ত শ্রমিকরা ভেতরেই আটকে যান। বর্তমানে ঘটনাস্থলে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, থানে ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স, দমকল ও স্থানীয় পুলিস কাজ করছে। মাটি সরানোর ভারী যন্ত্র, চারটি ফায়ার ইঞ্জিন, অ্যাম্বুলেন্স এবং আটকে থাকাদের খুঁজে বের করতে 'স্নিফার ডগ'-এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।
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