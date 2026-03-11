English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Stuti Sonwane Mentions Shraddha Walkar Fridge Warning: মুম্বইয়ের এক মেধাবী হবুচিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে। উঠে এসেছে শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডের সেই হাড়হিম করা অনুষঙ্গও। তবে এই আত্মহত্যার ঘটনায় সবথেকে বেশি শোরগোল ফেলেছে তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া ছয় পাতার একটি সুইসাইড নোট।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Mar 11, 2026, 02:25 PM IST
Mumbai Dentist Death: 'একদিন তোকেও ফ্রিজে পাওয়া যাবে', ৬ পাতার সুইসাইড নোটে কাঠগড়ায় প্রেমিক: চিকিত্‍সকের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা ওয়াকারের ছায়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্পর্কের টানাপোড়েন আর প্রেমিকের ক্রমাগত মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন মুম্বইয়ের ২৪ বছর বয়সী এক দন্তচিকিৎসক (MDS ছাত্রী)। মৃত ছাত্রীর নাম স্তুতি সোনওয়ানে। তবে এই আত্মহত্যার ঘটনায় সবথেকে বেশি শোরগোল ফেলেছে তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া ছয় পাতার একটি সুইসাইড নোট। যেখানে দিল্লির কুখ্যাত 'শ্রদ্ধা ওয়ালকর' হত্যাকাণ্ডের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

মুম্বইয়ের আন্টপ হিল এলাকার বাসিন্দা স্তুতির ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া দীর্ঘ চিঠিতে উঠে এসেছে এক বিষাক্ত সম্পর্কের কথা। স্তুতি লিখেছেন, তাঁর প্রেমিক তাঁর চরিত্রের ওপর সন্দেহ করতেন এবং ক্রমাগত তাঁকে মানসিক হেনস্থা করতেন। সবথেকে ভয়ংকর তথ্যটি হলো, স্তুতির বন্ধুরা তাঁদের সম্পর্কের তিক্ততা দেখে মাঝেমধ্যেই উপহাস করে বলতেন, "একদিন তোকেও হয়তো ফ্রিজের মধ্যেই পাওয়া যাবে।" দিল্লির শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুনের পর তাঁর প্রেমিক আফতাব যেভাবে দেহ টুকরো করে ফ্রিজে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই স্মৃতিই স্তুতির বন্ধুদের মুখে ঠাট্টার ছলে ফিরে আসত। আর এই ‘ফ্রিজ’ আতঙ্কই স্তুতির মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গতকাল বেলা ১১টা বেজে গেলেও স্তুতি ঘর থেকে না বেরনোয় সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। ডাকাডাকি করেও সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন তাঁরা। দেখা যায়, সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে স্তুতির নিথর দেহ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মুম্বই পুলিশ আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। স্তুতির সেই ছয় পাতার সুইসাইড নোটকে ভিত্তি করে তাঁর প্রেমিকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। কেন একজন মেধাবী ছাত্রী এমন চরম পথ বেছে নিলেন এবং বন্ধুদের সেই ‘ঠাট্টা’ তাঁকে কতটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

mumbai newsSuicide caseShraddha Walkartoxic relationshipMental healthJustice For Stuti
