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সামনেই তীব্র সংকট, ভয়ংকর নেমেছে জলস্তর! শহরের 'হাতে' মাত্র ৪০ দিনের স্টক; তারপর? শুকিয়ে মরবে সব?

Mumbai Water Crisis: যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হয়, তবে এখন যে-হারে জলের খরচ হচ্ছে সেই হার অনুযায়ী শহরে সঞ্চিত জল দিয়ে বড়জোর কোনও রকমে আর ৪০টি দিন চালানো সম্ভব হবে। তারপর?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:06 PM IST
সামনেই তীব্র সংকট, ভয়ংকর নেমেছে জলস্তর! শহরের 'হাতে' মাত্র ৪০ দিনের স্টক; তারপর? শুকিয়ে মরবে সব?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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সামনে তীব্র সংকট, ভয়ংকর নেমেছে জলস্তর! শহরের 'হাতে' মাত্র ৪০ দিনের স্টক; তারপর? শুক
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