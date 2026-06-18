সামনেই তীব্র সংকট, ভয়ংকর নেমেছে জলস্তর! শহরের 'হাতে' মাত্র ৪০ দিনের স্টক; তারপর? শুকিয়ে মরবে সব?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বই এক মারাত্মক জলসংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বই এখন এই বিরাট সংকটের মুখে। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জানিয়ে দিয়েছে যে, মুম্বই মহানগরীতে জল সরবরাহকারী সাতটি প্রধান জলাধারের মোট জলধারণক্ষমতা বর্তমানে কমে মাত্র ১০.৩৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে।
বৃষ্টি কম
যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হয়, তবে এখন যে-হারে জলের খরচ হচ্ছে সেই হার অনুযায়ী শহরে সঞ্চিত জল দিয়ে বড়জোর কোনও রকমে আর ৪০টি দিন চালানো সম্ভব হবে। তারপর? দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আসতে এবার অতিরিক্ত দেরি হয়েছে। তাই জুনের প্রথমার্ধে সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়েই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাই এই সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
সাতটি হ্রদ
মুম্বই তার পানীয় জলের প্রয়োজনের জন্য সম্পূর্ণভাবে সাতটি হ্রদের উপর নির্ভরশীল। এগুলি হল-- ভাতসা, আপার বৈতরণা, মিডল বৈতরণা, মোদক সাগর, তানসা, বিহার এবং তুলসী। তথ্য বলছে, জলাধারগুলি সম্মিলিতভাবে শহরের ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি বাসিন্দা এবং হাজার হাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জলের চাহিদা মেটায়। সম্পূর্ণভাবে বর্ষানির্ভর জলাধারগুলির উপর এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই কাল হয়ে দাঁড়িয়ছে। কোনও বার বর্ষা আসতে দেরি হলে, যেমন এবার ঘটল, কিংবা বৃষ্টি কম হলে, যেটা এবারও হতে পারে বলে আশঙ্কা-- মুম্বই জলসংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে।
কড়া পদক্ষেপ ও অনুরোধ
ওই সাত জলাধারের জলস্তর ক্রমাগত কমায় বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা বিএমসি ইতিমধ্যেই জল সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি কড়া পদক্ষেপ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে-- মে মাস থেকে জল সরবরাহে ১০% কাটছাঁট, নতুন আবাসন প্রকল্প ও সুইমিং পুলগুলিতে সাময়িকভাবে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা, শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের জন্য জলের সরবরাহ আরও ২০% হ্রাস করা। পাশাপাশি, পুর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে জল ব্যবহার করার এবং জলের অপচয় বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।
বৃষ্টি ও জলসংগ্রহ
এই পরিস্থিতি মুম্বইয়ের এক দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতাকে ফের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে শহরে জলের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। অন্য দিকে, ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা। এর মধ্যে আবার রয়েছে কর্পোরেশনের জল সরবরাহ ব্যবস্থার ইস্যু। তাদের পক্ষেও এই পরিস্থিতে জলসরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন। আগামী দিনগুলিতে বড়সড় জলসংকট এড়াতে এই জলাধারগুলির ক্যাচমেন্ট বা জলসংগ্রহ এলাকায় নজর রাখা জরুরি। কেননা সময়মতো পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়া এবং সেই জল ধরতে পারাটাই এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।
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