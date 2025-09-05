English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mumbai Horror: খাদে গর্ভবতী প্রেমিকার পচাগলা দেহ! এক খুনের কিনারায় আরও ২ খুনের হদিশ! হাড়হিম 'সিরিয়াল' হত্যালীলা প্রেমিকের...

Pregnant woman murder case serial killer lover: ৩ খুনের সঙ্গেই যোগ সায়লি বারের! প্রতিবার একই কায়দায় খুন! কাকে কাকে কেন খুন করেন প্রেমিক? 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 5, 2025, 03:38 PM IST
Mumbai Horror: খাদে গর্ভবতী প্রেমিকার পচাগলা দেহ! এক খুনের কিনারায় আরও ২ খুনের হদিশ! হাড়হিম 'সিরিয়াল' হত্যালীলা প্রেমিকের...
ভক্তি ও দুর্বাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক খুনের কিনারা করতে গিয়ে আরও ২ হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের হদিশ! ভয়ংকর ঘটনা মুম্বইতে। প্রায় ২ সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর খাদ থেকে পুলিস উদ্ধার করে ২৬ বছরের এক গর্ভবতী তরুণীর দেহ। ভক্তি মায়েকার নামে সেই তরুণীর খুনের তদন্তে নেমে পুলিস গ্রেফতার করে তাঁর প্রেমিক দুর্বাস দর্শন পাতিলকে। এবার পুলিসের হাতে উঠে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পেরে, দুর্বাস পাতিল আদতে একজন 'সিরিয়াল কিলার'! শুধু প্রেমিকা ভক্তিকেই নয়, আরও ২ জনকে খুন করেছেন দুর্বাস

প্রেমিকা ভক্তি মায়েকার গর্ভবতী হয়ে পড়তেই তাঁকে গর্ভপাতের জন্য চাপ দিতে থাকেন দুর্বাস। কারণ তাঁর অন্যত্র বিয়ের কথা চলছিল। কিন্তু প্রেমিকা ভক্তি প্রেমিক দুর্বাসের গর্ভপাত করানোর প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতেই, তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেন দুর্বাস। খুন করে দেহ ফেলে দেন খাদে। ২ সপ্তাহ পর রত্নগিরির খাদে পচাগলা অবস্থায় ভক্তি মায়েকারের দেহ উদ্ধার করে পুলিস। এরপরই জেরায় জানা যায়, পেশায় বার মালিক দুর্বাস আরও দুটি খুন করেছেন। এবং এক্ষেত্রেও একইভাবে দেহ খাদে ফেলে দেন।

গত বছর কর্মক্ষেত্রের কোনও বিরোধের জেরে স্থানীয় বার কর্মী সীতারাম বীরকে একইরকম নৃশংসভাবে খুন করেন পাতিল। তারপর আরেকজন স্থানীয় বার কর্মী রাকেশ জঙ্গম, যিনি সীতারাম বীরের হত্যার কথা জেনে ফেলেছিলেন, তিনিও ঠিক একইরকমভাবে ২০২৪-র ৬ জুন নিখোঁজ হয়ে যান। পরে পরিত্যক্ত খাদে মেলে দেহ। একইরকভাবে রাকেশকেও খুনের পর পাতিল এবং তাঁর সহযোগী ভিঙ্গারদে মৃতদেহ খাদে ফেলে দিয়েছিলেন

বার মালিক দুর্বাস দর্শনের পাতিলের এহেন অপরাধ সামনে আসার পর রত্নগিরি পুলিসের সুপারিশের ভিত্তিতে, আবগারি বিভাগ সায়লি নামে বারটি সিল করে িেছে একইসঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে পাতিলের সহযোগী বিশ্বাস পাওয়ার এবং নীলেশ ভিঙ্গারডেকেও। তাদেরকে জেরা করেই পাতিলের পূর্ব অপরাধ সামনে আসে। জানা যায় ৩ খুনের সঙ্গেই যোগ রয়েছে সায়লি বারের।

আরও পড়ুন, UP woman killed by boyfriend: ৪ সন্তানের মা 'ফিল্টার' মেরে ৫২ বছরে নিজেকে দেখান 'ইয়ং'! ২৬-র প্রেমিকের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ' হোটেলে! শেষে চরম...

আরও পড়ুন, UP horror: ধড় থেকে মাথা-হাত-পা কে*টে আলাদা! মু*ণ্ডহীন দেহ মিলল...যোগী রাজ্যে যুবকের ভালোবাসার ভয়ংকর শাস্তি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mumbai HorrorSerial KillingsPregnant woman murder caseserial killer lover
পরবর্তী
খবর

GST Reform: মাথায় হাত কেন্দ্রের! জিএসটি কমানো ফলে কেন্দ্রের ক্ষতি প্রায় ৩৭০০০০০০০০০ টাকা!
.

পরবর্তী খবর

Domkol MLA Jafikul Islam: বিদায় বিধায়ক! রাজনৈতিক জীবনের কঠিন অধ্যায় পেরিয়ে প্রয়াত ডোমকলের জা...