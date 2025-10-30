English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mumbai Hostage: 'মরতে চাই না, তাই বাচ্চাদের বন্দি করেছি...বেশি না, ২ কোটি চাই', ভয়ংকর ভিডিয়ো মুম্বইয়ের কালপ্রিট রোহিতের!

Mumbai Hostage-Taker Dies: অডিশনের" নাম করে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের ডেকেছিল শিশুদের। প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে শিশুদের অপহরণ করে রেখেছিল অভিযুক্ত। অপহরণকারী একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে, যেখানে সে জানায়, আত্মহত্যা করার পরিবর্তে সে অপহরণের পথ বেছে নিয়েছে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 30, 2025, 07:30 PM IST
Mumbai Hostage: 'মরতে চাই না, তাই বাচ্চাদের বন্দি করেছি...বেশি না, ২ কোটি চাই', ভয়ংকর ভিডিয়ো মুম্বইয়ের কালপ্রিট রোহিতের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবারের ব্যস্তদিনে মুম্বইয়ের পাওয়াই (Powai) এলাকায় ঘটে গেল এক ভয়ংকর ঘটনা। একটি ফিল্ম স্টুডিওতে ১৭ জন শিশুকে অপহরণ করে নেয় এক ব্যক্তি। পুলিসের উদ্দেশ্যে বার্তাও দেন অপহরণকারী। অবশেষে মুম্বই পুলিসের সঙ্গে গুলির বিনিময়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মারা গেছে অভিযুক্ত রোহিত আরিয়া (Rohit Arya)। প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে শিশুদের অপহরণ করে রেখেছিল অভিযুক্ত। পুলিসের দ্রুত ও সাহসী পদক্ষেপের পরেই উদ্ধার করা হয়েছে ১৭ শিশুকে ।

মুম্বই পুলিস জানিয়েছে, রোহিত আরিয়া পাওয়াইয়ের একটি আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা আরএ স্টুডিওজ (RA Studios)-এ একটি "অডিশনের" নাম করে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের ডেকে এনেছিল। সেখানেই সে তাদের অপহরণ করে রাখে। দুপুর প্রায় ১:৪৫ নাগাদ পাওয়াই থানায় একটি জরুরি ফোন আসে এবং পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস অবিলম্বে অভিযুক্তের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে, কিন্তু সে শিশুদের মুক্তি দিতে রাজি হয়নি।

অপহরণকারী  শিশুদের ক্ষতি করার হুমকি দিলে পুলিস বাথরুমের দিক দিয়ে গোপনে প্রবেশ করে। পুলিস জানায়, সে একটি এয়ার গান দিয়ে পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে, পুলিসও আত্মরক্ষার্থে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ রোহিত আরিয়াকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসারত অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। এই অভিযানে অপহৃত ১৭টি শিশুকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস ঘটনাস্থল থেকে এয়ার গান এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করেছে।

অপহরণকারী একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে, যেখানে সে জানায়, আত্মহত্যা করার পরিবর্তে সে অপহরণের পথ বেছে নিয়েছে। অপহরণকারীর দাবি, সরকার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এটা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সে অর্থ চায় না, বরং কথা বলতে চায়, নৈতিক দাবি ও নীতিগত জবাবদিহি চায়। বারবার সে দাবি করে, সে "সন্ত্রাসবাদী নয়"। ভিডিওতে রোহিত আরিয়া সতর্ক করে বলে, "আপনারা সামান্যতম ভুল পদক্ষেপ করলে এখানে আগুন লাগিয়ে দেব"।

তদন্তে জানা গেছে, রোহিত আরিয়া এর আগে তার একটি স্যানিটেশন প্রকল্পের বকেয়া টাকা না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিল। 'লেটস চেঞ্জ' প্রকল্পের 'পিএলসি স্যানিটেশন মনিটর প্রজেক্ট' (PLC Sanitation Monitor Project) নামের একটি কাজে সে যোগ দিয়েছিল, যা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর 'মাই স্কুল, বিউটিফুল স্কুল' প্রচারের অংশ ছিল। রোহিতের দাবি, এই কাজের জন্য দপ্তর ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করলেও ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তাকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি।

টাকা না পেয়ে সে ঐ বছরে দু'বার অনশনও করেছিল। তার অভিযোগ, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী দীপক কেসরকার ব্যক্তিগত সহায়তা নাম করে তাকে ৭ লক্ষ ও ৮ লক্ষ টাকার দুটি চেক দিয়েছিলেন এবং আরও টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা পরে পূরণ করা হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস মনে করছে, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পারিশ্রমিক বকেয়া ও প্রতারণার অভিযোগ থেকেই হতাশায় অপহরণ করার মতো চরম পদক্ষেপ নিয়েছে রোহিত আরিয়া। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।

 

Tags:
Mumbai Hostage-Taker DiesMumbai HostageMumbai PoliceMumbai Kidnap 2025
