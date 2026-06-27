Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /মহরমের মিছিলে ১৪,৯০০ বিষ ক্যাপসুল বিলির ছক, হাড়হিম নাশকতার পর্দাফাঁস

মহরমের মিছিলে ১৪,৯০০ বিষ ক্যাপসুল বিলির ছক, হাড়হিম নাশকতার পর্দাফাঁস

Muharram conspiracy: ক্য়াপসুলগুলিতে ভরার জন্য কেনা হয়েছিব ৫০ কেজি ইঁদু মারার বিষ...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 27, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:52 PM IST
মহরমের মিছিলে ১৪,৯০০ বিষ ক্যাপসুল বিলির ছক, হাড়হিম নাশকতার পর্দাফাঁস
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুকুরে জাল ফেলতেই মাছ নয়, উঠে এল... একের পর এক ভারী ভারী! থ স্থানীয়রা, জোর চাঞ্চল্য
Katwa Shocking Incident47 min ago
2
Humayun Kabir49 min ago
3
Surprise 9 PM Teams Call1 hr ago
4
lionel messi2 hrs ago
5
kalyan banerjee2 hrs ago