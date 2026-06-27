/মহরমের মিছিলে ১৪,৯০০ বিষ ক্যাপসুল বিলির ছক, হাড়হিম নাশকতার পর্দাফাঁস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহরমে বড়সড় নাশকতার ছক বানচাল করল মুম্বই পুলিস। মহরমের শোভাযাত্রায় বিষ খাইয়ে গণহত্যার পরিকল্পনা ছিল এক ব্যক্তির। পুণের এক ব্যবসায়ীকে ১৪,৯০০ বিষাক্ত ক্যাপসুল-সহ আটক করছে পুলিস।
ধৃতের নাম ফৈয়াজ প্রেমজি। পুণের বিমাননগরের বাসিন্দা। তার রঙের ব্যবসা রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তিনি থাকছিলেন মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকার একটি গেস্ট হাউসে। জেজে ও বাইকুল্লা এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া মহরমের শোভাযাত্রা ছিল তার টার্গেটে।
গত শুক্রবার ভোর ৪টে নাগাদ শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি হঠাৎ বমি এবং পেটে ব্যথার অভিযোগ করেন। পুলিস সতর্ক হয়। ফৈয়াজকে আটক করে। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে ১৪,৯০০টি ক্যাপসুল উদ্ধার হয়। জেরায় ফৈয়াজ স্বীকার করে, মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়া মানুষজনকে ওইসব ক্যাপসুল বিলি করে বড় কাণ্ড ঘটানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।
তদন্তে উঠে এসেছে, ফৈয়াজ প্রায় ৫০ কেজি জিঙ্ক ফসফাইড কিনেছিল। সাধারণত ইঁদুর মারার বিষ হিসেবে ব্যবহৃত ওই রাসায়নিক ব্যবহার হয়। বেশ কয়েক দিন ধরে ডোংরির হোটেলের ডরমিটরিতে বসে প্রতিটি ক্যাপসুলে প্রায় ১ গ্রাম করে এই বিষাক্ত জিঙ্ক ফসফাইড ভরছিলেন।মোট ৩০ হাজার ক্যাপসুল তৈরির পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু তার আগেই পুলিস তাঁকে ধরে ফেলে।
ফৈয়াজ প্রেমজি নিজে একজন শিয়া মুসলিম। ২০১৯-২০২৫ সালের মধ্যে তিনি বহুবার ইরান ও ইরাক গিয়েছিল। শুধু গত এক বছরেই তিনি ১৯ বার ইরান ও ইরাকে গিয়েছিলেন। তাঁর বোন ইরানে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করেন। তাঁর মা-ও বর্তমানে সেখানেই আছেন।
পুলিস ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর বিষপ্রয়োগ এবং খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা দায়ের করেছে। তিনি একাই এই কাজ করছিলেন নাকি এর পেছনে কোনো বড় আন্তর্জাতিক চক্র বা জঙ্গি সংগঠনের হাত রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে তাঁর মোবাইল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)