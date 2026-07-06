এবার সমুদ্র গিলে নেবে গোটা মুম্বই শহরটাকেই! ঘোর বর্ষা, জলস্তরবৃদ্ধি আর জোয়ারের মারাত্মক 'কম্পাউন্ড ফ্লাডিং'য়ে ধ্বস্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বর্ষণে প্লাবিত মুম্বই। জনজীবন বিপর্যস্ত। ১৩ জনের মৃত্যু ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। আর কত বাড়বে, কে জানে! মোট কথা, পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আর এই প্রেক্ষিতেই উঠে আসছে এক পুরনো ভয়ের কথাও। আরব সাগর কি গিলে নেবে মুম্বইকে?
মুম্বইয়ের বন্যা-পরিস্থিতি ও জলবায়ু
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং তীব্র জোয়ার মুম্বইয়ের জলনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অবরুদ্ধ করে। নীচু এবং সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা ভূমি বা রিক্লেইমড (reclaimed) ল্যান্ড-কে প্লাবিত করে শহরে বন্যার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
উপকূলের ক্ষয়
ক্রমাগত জমি পুনরুদ্ধার (reclamation) এবং জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলভাগে ঢেউয়ের আঘাতের তীব্রতা বাড়ছে। এর ফলে দাদার ও ভার্সোভার মতো এলাকাগুলিতে মারাত্মক উপকূলীয় ক্ষয় দেখা দিচ্ছে। যা প্রাকৃতিক উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে তুলছে।
ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা
মুম্বইয়ের একটি বড় অংশ গড়ে উঠেছে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা ভূমির উপর। যা জোয়ারের সর্বোচ্চ সীমার সামান্য উপরে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নীচে অবস্থান করছে। এই প্রাকৃতিক গঠনের কারণেই বৃষ্টির জল স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে নেমে যেতে পারে না।
উল্টো স্রোত
বর্ষার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে যখন তীব্র জোয়ার হয়, তখন সমুদ্রজল নর্মদা এবং মিষ্টি নদীর মতো প্রাকৃতিক চ্যানেলগুলিতে ঢুকে পড়ে। এর ফলে শহরের বৃষ্টির জল বাইরে বেরোতে পারে না এবং উল্টে দূষিত জল শহরের ভেতরে প্রবাহিত হতে শুরু করে।
কম্পাউন্ড ফ্লাডিং
এখন মুম্বইয়ে কম্পাউন্ড ফ্লাডিং (Compound Flooding) দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন এই যৌগিক বন্যা দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তীব্র জোয়ার এবং অতিবর্ষণ যখন একই সঙ্গে ঘটে, তখন তাকে বলে কম্পাউন্ড ফ্লাডিং। গবেষণা বলছে, জোয়ারের সঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির এই যুগলবন্দি সবচেয়ে মারাত্মক রূপ নেয়। কারণ অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে বন্যার জল দীর্ঘ সময় ধরে শহরে জমে থাকে।
মৃত্যু-ভয়
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বিরাট বিপদের সামনে বাণিজ্যনগরী। এখনই কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র ১৫ সেন্টিমিটার বাড়লে অতিবর্ষণের কারণে মৃত্যুর হার ২১% বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ৪০ সেন্টিমিটার বাড়লে তা ৫৬% পর্যন্ত পৌঁছতে পারে!
"স্পঞ্জ সিটি" এবং সমাধান
টোকিও, রটারডাম এবং সিঙ্গাপুরেও একই রকম অবস্থা। কিন্তু তারা এর থেকেই বের করেছে সমাধানসূত্র। সাংহাই, নিউ ইয়র্ক এবং রটারডামের মতো শহরগুলির পথ অনুসরণ করে মুম্বইকেও স্পঞ্জ সিটির ধারণাটি গ্রহণ করার জন্য বলছেন বিজ্ঞানীরা। রটারডামকে যেমন বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ দ্বীপ শহর বা সেফেস্ট ডেল্টা সিটি (Safest delta city) মনে করা হয়। কারণ তারা জলের উপরে নয়, বরং জলের সঙ্গেই বেঁচে আছে! আর এই জলবাসের জন্য় একটি বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক (ecosystem-based) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ভারী বৃষ্টিপাত সামাল দিতে শহরটি এমন সুন্দর নিষ্কাশন কৌশল ব্যবহার করে যা প্রাকৃতিক পথকে অনুকরণ করে এবং সেই সঙ্গেই তাদের পয়ঃনিষ্কাশন পরিকাঠামোকেও নিয়মিত আধুনিক করে তোলে।
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