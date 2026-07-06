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এবার সমুদ্র গিলে নেবে গোটা মুম্বই শহরটাকেই! ঘোর বর্ষা, জলস্তরবৃদ্ধি আর জোয়ারের মারাত্মক 'কম্পাউন্ড ফ্লাডিং'য়ে ধ্বস্ত

How Rising Sea Levels Make Mumbai Flood Worset: জনজীবন বিপর্যস্ত, ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। আর কত বাড়বে, কে জানে! ঘটনাস্থল মুম্বই শহর। পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আর সেখানেই উঠে আসছে এক পুরনো ভয়ের কথাও। আরব সাগর কি আগামী দিনে গিলে নেবে মুম্বই শহরকে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 06, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:46 PM IST
এবার সমুদ্র গিলে নেবে গোটা মুম্বই শহরটাকেই! ঘোর বর্ষা, জলস্তরবৃদ্ধি আর জোয়ারের মারাত্মক 'কম্পাউন্ড ফ্লাডিং'য়ে ধ্বস্ত
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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