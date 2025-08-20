Mumbai Rain Update: 'দমবন্ধকর দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা... লাফ দিতে যাচ্ছিলেন অনেকে', মনোরেলের ৮০০ যাত্রী...! মুম্বইয়ে আজও বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...

Mumbai Rain Update: 'দমবন্ধকর দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা... লাফ দিতে যাচ্ছিলেন অনেকে', মনোরেলের ৮০০ যাত্রী...! মুম্বইয়ে আজও বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
Mumbai Rain Monorail stopped: শ্বাসকষ্টের কারণে কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী হাসপাতালে ভর্তি হন। যাত্রীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা। ভারতীয় মৌসম ভবন আরও বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃষ্টি বিপর্যস্ত বাণিজ্যনগরী মুম্বই (Mumbai Rain)। স্তব্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিদ্য়ুৎবিহীন। ২ স্টেশনের মাঝে দুটি স্টেশনের মাঝখানে উঁচু ট্র্যাকের উপর আটকে পড়ে মনোরেল (Mumbai Monorail)। ভারী বৃষ্টিপাতে জেরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মুম্বাইয়ের চেম্বুর ও ভক্তি পার্কের মধ্যে আটকে পড়ে মনোরেল। যাত্রীরা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করার পর, দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করেন যাত্রীদের। ৮০০ যাত্রীকে উদ্ধার করা হয় (Mumbai Rain Update)।
ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা। প্রায় ঘণ্টা চারেকেরও বেশি আটকে থাকেন যাত্রীরা। মহারাষ্ট্র সরকার জানিয়েছে,একে বৃষ্টি, তারপর অতিরিক্ত ভিড়, সবের কারণে মনোরেলে সমস্যা তৈরি হয়। শ্বাসকষ্টের কারণে কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী হাসপাতালে ভর্তি হন। মনোরেলের ভিতর আটকে পড়া যাত্রীদের মই দিয়ে উদ্ধার করা হয়। যাত্রীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা। তাঁরা বলছেন,'অতিরিক্ত ভিড়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তৈরি হয়।' এমনকি আটকে পড়া আতঙ্কিত, ভীত যাত্রীরা মনোরেল থেকে ঝাঁপ মারতেও যান!
উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা জানিয়েছেন, "যাত্রীরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লাফিয়ে পড়তেও যাচ্ছিল। আমরা লাইনের নীচে মাটিতে জাম্পিং শিট পেতে রেখেছিলাম। যাতে কেউ লাফিয়ে পড়লে আহত না হয়। অবিরত যাত্রীদের শান্ত করার চেষ্টা করে যান অফিসাররা। আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে মহিলা এবং বয়স্ক নাগরিকরাও ছিলেন।"
আজও ভারী বৃষ্টির জেরে কার্যত স্তব্ধ বাণিজ্যনগরী। মুম্বইয়ে জারি রেড অ্যালার্ট (Mumbai Rain Red Alert)। দেরিতে চলছে লোকাল ট্রেন। বৃষ্টি, রাস্তায় জলের জেরে ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে যানজট। ভারতীয় মৌসম ভবন আরও বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা হ্রাস পাবে বলে বলা হয়েছে।
