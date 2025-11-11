English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Deadly Serial Blasts: হাড়হিম সিরিয়াল ব্লাস্ট! দুপুর ১টা ৩০ থেকে ৩টে ৪০-এর মধ্যে পর পর মারণ বিস্ফোরণে সংখ্যাহীন মৃত্যু! রক্ত, আগুন...

Mumbai serial blasts 1993: ক'দিন আগেই খবরে এসেছিল মুম্বই বিস্ফোরণ। এসব নয়। আচমকাই মুম্বই হামলা মানুষের স্মৃতির ভিতরে উঁকি দিতে শুরু করেছে কারণ দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের সূত্রে মানুষের মনে পড়ে যাচ্ছে মুম্বইয়ের সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের রক্তাক্ত স্মৃতি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 11, 2025, 04:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কদিন আগেই খবরে এসেছিল মুম্বই বিস্ফোরণ (Mumbai serial blasts 1993)।  এহেন ভয়ংকর এক সন্ত্রাসের খবর কদিন আগেই সহসা ফের খবরে এল। কারণ, মুম্বই বিস্ফোরণে অভিযুক্ত টাইগার মেমন (1993 Mumbai serial blasts accused Tiger Memon) ও তার আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তি হয়তো অচিরেই বাজেয়াপ্ত হবে-- এমন একটা খবর শোনা যাচ্ছিল। এই সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে একটি ফ্ল্যাটও। যে-ফ্ল্যাটে বসে ভয়ংকর এই আক্রমণের ছক কষা হয়েছিল। কিন্তু এসব নয়। আচমকাই মুম্বই হামলা মানুষের স্মৃতির ভিতরে উঁকি দিতে শুরু করেছে কারণ দিল্লি। সোমবার সন্ধের ভয়ংকর দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণে মানুষের মনে পড়ে যাচ্ছে মুম্বইয়ের সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের রক্তাক্ত স্মৃতি।

১২ মার্চ

তখনও মুম্বই 'মুম্বই' হয়নি, তখনও, সেই ১৯৯৩ সাল নাগাদ সে 'বোম্বে'ই। তা, সেই 'বোম্বে' শহরে ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ ঘটে গিয়েছিল এক ভয়ংকর ঘটনা। ঘটেছিল প্রাণঘাতী সিরিয়াল ব্লাস্ট। ১২টি বোমা হামলা! পরপর ১২টি সন্ত্রাসী বোমা হামলা। 

দাউদ-টাইগার-ইয়াকুব

 ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ তারিখে বোম্বেতে সংঘটিত একদিনের এই সন্ত্রাসী হামলায় ২৫৭ জন মারা গিয়েছিলেন! ১৪০০ জন আহত হয়েছিলেন। মুম্বইনির্ভর আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেট 'ডি-কোম্পানি'র নেতা দাউদ ইব্রাহিম এই হামলার ছক কষেছিল। দাউদ তার আজ্ঞাবহ টাইগার মেমন এবং ইয়াকুব মেমনের মাধ্যমে পুরো অপারেশনটা চালিয়েছিল। বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছিল। এবং সবরকম ভাবে তাদের সাহায্যও করেছিল বলে মনে করা হয়।

বাবরির প্রতিশোধ?

একদিনে সংঘটিত সন্ত্রাসের হিসেবে এটি ভারতের সব চেয়ে ভয়ংকর ও সবচেয়ে বড় মাপের আঘাত। কেন এরকম ঘটানো হয়েছিল? মনে করা হয়েছিল, ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে গিয়েই এটা ঘটানো হয়েছিল। মুম্বইয়ের এই ঘটনা যেন চোখ খুলে দিয়েছিল। বলা হচ্ছিল এটি-- ''মেট্রোপলিটন ইন্ডিয়া'জ ফার্স্ট এক্সপোজার ট্যু টেরর''! অপরাধের শহর, অন্ধকারের শহর স্মাগলিং ও সব ধরনের অন্যায়ের আখড়া মুম্বই ক্রমশ সন্ত্রস্ত হয়েছে এই ঘটনার পরে। ঘা শুকিয়েছে। তবে স্মৃতি নয়। আর তা আরও বেশি করে উসকে দিল দিল্লি বিস্ফোরণ।

