Mumbai Shocker: পেটে 'কী' নড়তেই ধরা পড়ল বাবার পৈশাচিক লালসায় ৫ মাসের গর্ভবতী মূক-বধির মেয়ে! ১৭ জনের 'রক্ত-DNA' চেনাল অপরাধী কে...

Mumbai Shocker: পেটে 'কী' নড়তেই ধরা পড়ল বাবার পৈশাচিক লালসায় ৫ মাসের গর্ভবতী মূক-বধির মেয়ে! ১৭ জনের 'রক্ত-DNA' চেনাল অপরাধী কে...
Father rapes daughter, DNA test identifies the culprit: পুলিস বাবার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তিনি যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। এমনকি মেয়ে কীভাবে গর্ভবতী হল, তার কোনও ব্যাখ্যাও দিতে পারেননি তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর কুড়ির যুবতী কথাও বলতে পারে না। শুনতেও পারে না। পেটব্যথা হচ্ছিল তার। সেই কারণে ওই মূল ও বধির যুবতীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে সামনে আসে হাড়হিম সত্যি। জানা যায় সে ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা! তারপরই কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে আসে কেউটে! তদন্তে উঠে আসে, মুম্বইয়ের বাসিন্দা ২০ বছরের ওই যুবতীকে ধর্ষণ করেছে তার নিজের বাবা! বাবার ধর্ষণেই গর্ভবতী সে।
পুলিস হাসপাতালের করা ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় আসল অপরাধী কে সেই বিষয়ে। ডিএনএ টেস্টে ভ্রূণের সঙ্গে তরুণীর বাবার জেনেটিক মিল পাওয়া যায়। সন্দেহভাজন প্রায় ১৭ জন পুরুষের ডিএনএ টেস্ট করা হয়। শেষে ওই মূক ও বধির তরুণীর বাবার সঙ্গেই মিলে যায় ভ্রূণের জিনের গঠন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের কাফে প্যারেড এলাকায়।
গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনাটি প্রথম সামনে আসে। যখন ওই তরুণী হাতের ইশারায় তার ঠাকুমাকে জানায় যে তার পেটে ব্যথা হচ্ছে এবং ভেতরে যেন কিছু নড়াচড়া করছে! সঙ্গে সঙ্গে তাকে শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেডিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়ে সে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিসকে জানায়।
পুলিস তদন্ত শুরু করে। কিন্তু প্রথমে তদন্তে সমস্যা হয়েছিল। নির্যাতিতা তরুণী প্রথমে কোনও বয়ান দিতে পারছিল না এবং দিতে চাইছিলও না। পরে পুলিস তার বাবার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তিনি যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। এমনকি মেয়ে কীভাবে গর্ভবতী হল, তার কোনও ব্যাখ্যাও দিতে পারেননি তিনি। উল্টে তিনি অভিযোগ দায়ের করতেও অস্বীকার করেন। যা কিনা পুলিসের সন্দেহ বাড়ায়।
এরপর পুলিস ফের তরুণীর আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তদন্ত এগনোর চেষ্টা করে। তখন ওই যুবতী অভিযোগ জানাতে সম্মত হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস প্রথমে ২ জনকে গ্রেফতার করে। তারমধ্যে একজন দ্বিতীয় অভিযুক্ত আরেক একজন নাবালক। সেইসঙ্গে তদন্তকারীরা মোট ১৭ জন সন্দেহভাজনের রক্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেন। যার মধ্যে তরুণীর বাবাও ছিলেন। প্রকৃত অপরাধী শনাক্ত করতে তারপর তা ভ্রূণের জেনেটিক প্রোফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় ।
২৭ জানুয়ারি জমা পড়ে ফরেনসিক রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে একমাত্র মিল পাওয়া যায় তরুণীর বাবার সঙ্গে। যারপরই পুলিস আসল অপরাধীকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। পুলিস জানিয়েছ, যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি গত বছরের মার্চ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনও এক সময় ঘটেছে।
আরও পড়ুন, SIR In Bengal Big Breaking: SIR হিয়ারিং শেষের ২ দিন আগে বিরাট খবর! চূড়ান্ত তালিকায় সরাসরি বাদ ভোটারের সংখ্যা...
আরও পড়ুন, DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ল সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা! কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)