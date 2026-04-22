  • Woman Confronts Minister Over Traffic Jam: রাস্তা বন্ধ করে সস্তার রাজনীতি করতে এসেছেন কেন, ভাগুন এখান থেকে: ক্ষিপ্ত মহিলার তীব্র বিরোধে পালিয়ে গেলেন হেভিওয়েট বিজেপিমন্ত্রী

BJP Rally Video: তীব্র যানজটে আটকে পড়ে মেজাজ হারালেন এক মহিলা। শুধু বিরক্ত হওয়াই নয়, গাড়ি থেকে নেমে সোজা প্রতিবাদ মিছিলে ঢুকে পড়ে জলসম্পদ মন্ত্রী গিরীশ মহাজন এবং কর্তব্যরত পুলিস আধিকারিকদের রীতিমতো তুলোধোনা করলেন তিনি। তাঁর এই সাহসিকতা এবং রাগের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 22, 2026, 06:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনীতির লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই ভোগান্তি যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়, তখন সাধারণ মানুষও যে রুখে দাঁড়াতে পারে, তার প্রমাণ দিলেন মুম্বইয়ের এক মহিলা। মঙ্গলবার ওরলি এলাকায় বিজেপি আয়োজিত একটি প্রতিবাদ মিছিলে আটকে পড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। খোদ রাজ্যের মন্ত্রী গিরীশ মহাজনের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সাফ কথা— "মানুষের ভোগান্তি বন্ধ করে এখান থেকে বিদায় হোন!"

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্তরে নারী সংরক্ষণ বিল পাস না হওয়ার প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের শাসক জোট 'মহায়ুতি'-র পক্ষ থেকে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা নাগাদ ওরলির জাম্ভোরি ময়দান থেকে ডোমের উদ্দেশ্যে এই মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিপত্তি বাড়ে মিছিল শুরু হতে দেরি হওয়ায়। ব্যস্ত সময়ে ওরলির মতো ঘিঞ্জি এলাকায় কয়েক হাজার মানুষের জমায়েতে গোটা রাস্তা স্তব্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ জ্যামে আটকে থাকার পর ধৈর্য হারান এক মহিলা চালক। জানা গিয়েছে, তিনি তাঁর সন্তানকে স্কুল থেকে আনতে যাচ্ছিলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি মিছিলের মাঝখানে পৌঁছে যান। সেখানে মন্ত্রী গিরীশ মহাজন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁকে দেখেই চিৎকার করে ওই মহিলা বলেন, "এখান থেকে বেরিয়ে যান। আপনাদের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ জ্যামে আটকে আছে।"

মন্ত্রী মহাজন তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলে ওই মহিলা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। পাশের ফাঁকা মাঠ দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, "সামনে অত বড় মাঠ পড়ে আছে, সেখানে না গিয়ে রাস্তা কেন আটকেছেন? শত শত মানুষ অপেক্ষা করছে, আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?"

শুধু মন্ত্রী নয়, মুম্বই পুলিসের ভূমিকার ওপরও ক্ষোভ উগরে দেন ওই মহিলা। পুলিশ আধিকারিকরা তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি সাফ জানান, তিনি কোনো নিচু তলার কর্মীর সঙ্গে নয়, বরং বড় কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে বুঝিয়ে রাস্তার একপাশে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ইতোমধ্যেই এই ঘটনার ভিডিও 'ভাইরাল' হয়েছে। নেটনাগরিকদের একাংশ ওই মহিলার সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। বিরোধীরাও এই সুযোগে বিজেপিকে বিঁধতে ছাড়েনি। মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সভাপতি হর্ষবর্ধন সাকপাল ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছেন, "বিজেপির নাটক সাধারণ মানুষের জীবন কতটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই ভিডিও তারই প্রমাণ।"

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Girish MahajanMumbai Traffic JamWorli BJP RallyWomen's Reservation Bill ProtestMumbai Woman Viral Video
