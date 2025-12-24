English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Engineering Student death case: তিনি দিল্লি টেকনিক্যাল ক্যাম্পাসের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। পুলিস জানায়, রুমমেট ঘরে না থাকার সুযোগ নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন আকাশদীপ। পরে সেই রুমমেট ফিরে এসে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 24, 2025, 08:02 PM IST
Noida B.Tech Student incident: 'তোমরা প্লিজ আর আমার জন্য বাজে খরচ কোরো না, আমি অপদার্থ ছেলে...' মা-বাবাকে লিখেই হস্টেলের ঘরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রেটার নয়ডায় (Greater Noida) হোস্টেলের ভেতরে এক প্রথম বর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের আত্মহত্যার (Engineering Student death) মর্মান্তিক খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুর আগে ওই ছাত্র একটি সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছেন, যেখানে তিনি ভাঙা মনে চিঠি লিখেছেন তাঁর মা-বাবাকে। তিনি চান না তাঁর পড়াশোনার পিছনে তাঁর বাবা-মা আর ফালতু টাকা পয়সা খরচ করুক। 

আকাশ দীপ (Akash Deep from Bihar) নামের ওই ছাত্রটি মূলত বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি 'দিল্লি টেকনিক্যাল ক্যাম্পাস'-এ বিটেক (কম্পিউটার সায়েন্স) (Delhi Technical Campus, Computer Science Department) প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। গ্রেটার নয়ডার নলেজ পার্ক এলাকার একটি বেসরকারি হোস্টেলে থাকতেন তিনি। গতকাল সন্ধ্যায় হস্টেলের ঘর থেকে আকাশ দীপের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সময় তাঁর রুমমেট বাইরে ছিলেন এবং ফিরে এসে আকাশকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিস আকাশ দীপের ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। সেখানে তিনি নিজের অন্তরের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। নোটটিতে লেখা ছিল: ' মা-বাবা আমি দুঃখিত, তোমাদের ছেলে দুর্বল, ভেবো না যে আমি অন্য কারও চাপে পড়ে এটা করছি। আমার মৃত্যুর জন্য কেবল আমিই দায়ী। দয়া করে আমার মৃত্যুর জন্য কাউকে বিরক্ত কোরও না'।

নোটটিতে তিনি আরও যোগ করেন, 'মা, আমি আর টাকা নষ্ট করতে চাই না। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে আমি যা করেছি, এক বছর ড্রপ দিয়েছি, আমি এখানেও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি পরাজয় স্বীকার করছি, এই মেধার পড়াশোনা আমার জন্য নয়। আমি চার বছর ধরে মিথ্যে আশা দিয়ে তোমাদের টাকা নষ্ট করতে চাই না। তাই এটা এখানেই শেষ করা ভালো। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে আমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল। আমি আর তেমনটা হতে দিতে চাই না। দুঃখিত।'

ঊর্ধ্বতন পুলিস কর্তা অরবিন্দ কুমার চহাল সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'পুলিস যখন হোস্টেলে যায়, তখন জানতে পারে যে, মৃত ছাত্রটি ডিটিসি (DTC) কলেজের প্রথম বর্ষের বিটেক ছাত্র ছিলেন এবং তিনি বিহারের বাসিন্দা। আমরা একটি সুইসাইড নোট পেয়েছি যা থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের কারণেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। পুলিস এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক প্রত্যাশার চাপের দিকটি আরও একবার বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
NoidaGreater NoidaEngineering studentAkash DeepBihar residenceEngineering Hostel RoomDEATH CASEStudy pressure
Maintenance case in Live in Relationship: ১০ বছর টানা আপনি কারও সঙ্গে লিভ-ইন করছেন, তো? বিচ্ছেদে কোনও খোরপোশ পাবেন না: হাইকোর্ট
