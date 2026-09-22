'বন্দে মাতরম' পুরো না গাইলে শাস্তি কী? কেন্দ্রকে এবার পরিষ্কার করে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল দু'সপ্তাহের মধ্যে...

রাজীব চক্রবর্তী: 'বন্দে মাতরম' পুরোটা না গাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন-- এই পর্যবেক্ষণ সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের। 'বন্দে মাতরম' পুরো না গাইলে শাস্তি কী হবে-- এ বিষয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে পরিষ্কার করে জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট।
টি এম কৃষ্ণ
কর্ণাটকের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী টি এম কৃষ্ণ ‘বন্দে মাতরম্’ সম্পর্কিত কেন্দ্রের সার্কুলারের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এ সংক্রান্ত কেন্দ্রের সার্কুলার যেখানে ‘বন্দে মাতরম্’-এর ছ’টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে-- সেটিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন টি এম কৃষ্ণ। এর পাশাপাশি ‘বন্দে মাতরম্’-কে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা দেওয়ার জন্য যে সংশোধনী আনা হয়েছে, তাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। টি এম কৃষ্ণের বক্তব্য, ‘বন্দে মাতরম্’-এর চারটি স্তবকে স্পষ্টভাবে হিন্দু দেবদেবীদের প্রতি ভক্তি নিবেদনের কথা বলা হয়েছে। এই স্তবকগুলি গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হলে তা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিপন্থী হবে।
সুপ্রিম কোর্ট
মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। 'বন্দে মাতরম' পুরো না গাইলে শাস্তি কী হবে-- এই প্রেক্ষিতেই এ বিষয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে পরিষ্কার করে জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের কাছে আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে এ নিয়ে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট।
বন্দে মাতরম্
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত এবং বাংলা শব্দ ব্যবহার করে এই গান/কবিতা/ স্তোত্রটি রচনা করেছিলেন। কবিতাটি ১৮৮২ সালে তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ প্রকাশিত হয়। 'আনন্দমঠ' সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। শোনা যায়, এটি লেখার পরপরই শিল্পী যদুনাথ ভট্টাচার্যকে এর জন্য একটি সুর তৈরি করতেও অনুরোধ করা হয়েছিল।
বহুচর্চিত ও বহুমানিত গানটির প্রথম দুটি স্তবক:
বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
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