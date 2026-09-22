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'বন্দে মাতরম' পুরো না গাইলে শাস্তি কী? কেন্দ্রকে এবার পরিষ্কার করে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল দু'সপ্তাহের মধ্যে...

Singing of Six Stanzas of Vande Mataram: ‘বন্দে মাতরম’-প্রশ্নে উত্তাল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। ‘বন্দে মাতরম’ পুরোটা না গাইলে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন-- পর্যবেক্ষণ সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 22, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:33 PM IST
'বন্দে মাতরম' পুরো না গাইলে শাস্তি কী? কেন্দ্রকে এবার পরিষ্কার করে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল দু'সপ্তাহের মধ্যে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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