Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  • Honour killing: বোন ও তার মুসলিম প্রেমিকের হাত-পা বেঁধে কুড়ুল দিয়ে কোপাল দুই হিন্দু দাদা! সম্মানহত্যার রক্তনদীতে স্তম্ভিত দেশ...

Honour killing: অভিযুক্তরা পুলিশকে সেই জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তারা মরদেহগুলো পুঁতে রেখেছিল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 22, 2026, 03:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্য জাতের তরুণীকে ভালোবাসার মূল্য দিতে হল মুসলিম যুবককে। বাধা দেওয়ার পরও সম্পর্ক থেকে সরে আসেনি হিন্দু তরুণী। তাতেই আর মাথার ঠিক রাখতে পারেনি তরুণীর পরিবারের লোকজন। দুই জনের হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে মেরে ফেলে তরুণীর দুই ভাই। তারপর তাদের দেহ মাটিতে পুঁতে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে। আচমকা ওই মুসলিম তরুণ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় পুলিসে নিখোঁজ ডাইরি করেন তরুণের বাবা।

আরমান নামে ওই তরুণ সৌদি আরবে কাজ করতেন। সম্প্রতি কয়েক মাস তিনি মোরাদাবাদে নিজের বাড়িতে ছিলেন। তখনই কাজল নামে এক হিন্দু তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি গোপন থাকেনি বেশিদিন। কাজলের ভাইয়েরা এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি। কারণ আরমান মুসলিম। তাই তারা কাজলকে ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে বলে।

দিন তিনেক আগে আরমান ও কাজল নিখোঁজ হয়ে যান। আরমানের বাবা হানিফ পুলিসে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিস জানতে পারে যে কাজলও নিখোঁজ। এরপর কাজলের ভাইদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা অসংলগ্ন কথাবর্তা বলতে থাকে। তাদের চাপ দেওয়ায় তারা স্বীকার করে যে তারা ওই যুগলকে হত্যা করেছে। তারা জানায়, কাজল ও আরমানকে খুন করে একটি জায়গায় পুঁতে রেখেছে।

আরও পড়ুন-চেন্নাইয়ে রেল লাইনের পাশে উদ্ধার মালদহের শ্রমিকের দেহ, অন্ধ্রে পিটিয়ে খুন মগরাহাটের যুবককে

অভিযুক্তরা পুলিশকে সেই জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তারা মরদেহগুলো পুঁতে রেখেছিল। বুধবার সন্ধ্যায় মরদেহ দুটি মাটি খুঁড়ে বের করা হয়। অভিযুক্তরা পুলিসকে জানায়, তারা আরমান ও কাজলের হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল এবং তারপর কুপিয়ে তাদের হত্যা করে।

পুলিস সুপার সাত্পাল আন্টিল বলেন, জেরায় জানা গিয়েছে নিহত তরুণীর ভাইরাই তাঁকে ও তার প্রেমিক আরমানকে খুন করেছে। তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তরুণীর ৩ ভাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে এলাকায় কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা না ছড়ায়, সেজন্য ওই গ্রামে বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে,পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

honour killingUP Muslim youth killedLove jihad
