Meerut Blue Drum Murder: ৬ মাসের মেয়ে কোলেই কোর্টে মুসকান, ছেলের খুনিকে দেখেই আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৌরভের মা

Meerut Blue Drum Murder: ৬ মাসের মেয়ে কোলেই কোর্টে মুসকান, ছেলের খুনিকে দেখেই আদালতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সৌরভের মা
Saurabh Rajput mother and Muskaan face to face in court: ভয়াবহ ‘ব্লু ড্রাম’ হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত মুসকান আদালতে হাজির হন তাঁর প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে ৬ মাসের শিশুকন্যা রাধাকে কোলে নিয়ে। অন্যদিকে আদালতের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সৌরভের মা রেনু দেবী ও তাঁর ভাই রাহুল। অভিযুক্তরা আদালতে ঢুকতেই সৌরভের মা ভেঙে পড়েন এবং মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানতে থাকেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আদালতে মুখোমুখি মেরঠ ব্লু ড্রাম হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত মুসকান ও নিহত সৌরভ রাজপুতের মা। ৬ মাসের রাধা কোলে প্রেমিক সাহিলের সঙ্গেই কোর্টে পৌঁছান স্বামীহন্তা মুসকান। আর ছেলের খুনিকে দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন নিহত সৌরভ রাজপুতের মা রেনু দেবী। ছেলের খুনির ফাঁসি চাইলেন তিনি। বললেন "ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই।" আদালতে তৈরি হল চরম নাটকীয় মুহূর্ত।
সৌরভ রাজপুতের মা রেনু দেবী অভিযোগ করেছেন, মুসকানের পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিস কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর প্রদেশের মেরঠ জেলা আদালতে ভিড় জমায় বহু মানুষ। সেখানে শুনানি চলছিল মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতের খুনের মামলার। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী মুসকান রাজপুত প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে মিলে স্বামী সৌরভ রাজপুতকে হত্যা করে এবং খুনের দেহ টুকরো টুকরো করে একটি নীল ড্রামের মধ্যে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে মানালি ঘুরতে চলে যায়। এই ভয়াবহ ‘ব্লু ড্রাম’ হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত মুসকান আদালতে হাজির হন তাঁর প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে ৬ মাসের শিশুকন্যা রাধাকে কোলে নিয়ে। অন্যদিকে আদালতের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সৌরভের মা রেনু দেবী এবং ভাই রাহুল।
আদালতে নাটকীয় মুহূর্ত
অভিযুক্তরা আদালতে ঢুকতেই সৌরভের মা ভেঙে পড়েন এবং মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানতে থাকেন। রেনু দেবী অভিযোগ করেন, মুসকানের পরিবারের সদস্যরাও এই অপরাধে জড়িত এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। শুনানির সময় বিচারক অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে ৩২টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেন। সাহিল নিজের পক্ষে সাক্ষী হাজির করার অনুমতি চান আদালতের কাছে। অন্যদিকে মুসকান সব অভিযোগ অস্বীকার করেন।
“প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা দিত… ওরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে”
আদালতের বাইরে সংবাদমাধ্যমকে রেনু দেবী বলেন, খুনিদের ফাঁসি হওয়া উচিত। তিনি দাবি করেন, “মুসকানের বাবা-মা ও ভাইবোনেরাও আমার ছেলের খুনে জড়িত, কিন্তু তারা এখনও মুক্ত।" যদিও পুলিশ জানিয়েছে, মুসকানের বাবা নিজেই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অবিরাম কান্নার মধ্যেই রেনু দেবী বলতে থাকেন, “ওরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে… সে প্রতি মাসে ওদের ৫০,০০০ টাকা দিত। খুনিদের ফাঁসি হওয়া উচিত।”
সৌরভ ও মুসকানের প্রেমের বিয়ে
২০১৬ সালে সৌরভ রাজপুত ও মুসকান রাস্তোগির প্রেম করেই বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য সৌরভ মার্চেন্ট নেভির চাকরিও ছেড়ে দেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তাঁর পরিবারের পছন্দ হয়নি। তাই পারিবারিক অশান্তির জেরে সৌরভ স্ত্রী মুসকানকে নিয়ে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ২০১৯ সালে তাদের কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু মেয়ের জন্মের পরই মুসকান তাঁর বাল্যবন্ধু সাহিলের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। একথা জানার পরই সৌরভ-মুসকানের দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন শুরু হয়। পরবর্তীতে সৌরভ আবার মার্চেন্ট নেভিতে যোগ দেন ও ২০২৩ সালে কাজের জন্য বিদেশে চলে যান।
মেয়ের জন্মদিনেই মরণফাঁদ
২০২৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মেয়ের ৬ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে সৌরভ বাড়ি ফেরেন। সেইসময়ই প্রেমিক সাহিলকে নিয়ে তাঁকে খুন করে স্ত্রী মুসকান। ৪ মার্চ মুসকান সৌরভের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। এরপর মুসকান ও সাহিল মিলে ঘুমন্ত অবস্থায় সৌরভকে খুন করে। খুনের পর দেহ ১৫ টুকরো করে একটি ড্রামের মধ্যে ভরে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। তারপর প্রেমিক সাহিলের সঙ্গে মানালি ঘুরতে চলে যায় মুসকান। পরিকল্পনা ছিল মানালি থেকে ফিরে এসে দেহ সরিয়ে ফেলার। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর শেষরক্ষা হয়নি।
