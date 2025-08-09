Muzaffarnagar shocker: মাথায় সিঁদুর, গায়ে বরের পোশাক! মন্দিরে বিয়ে করে নিখোঁজ ২ বোন ফিরল 'স্বামী-স্ত্রী' হয়ে...

Muzaffarnagar shocker: মাথায় সিঁদুর, গায়ে বরের পোশাক! মন্দিরে বিয়ে করে নিখোঁজ ২ বোন ফিরল 'স্বামী-স্ত্রী' হয়ে...
Missing cousin sister return as husband and wife: দুই কিশোরী সম্পর্কে খুড়তুতো বোন হলেও, দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা প্রেম করছিল। একটি মন্দিরে বিয়েও করে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের ২ বোন। কয়েকদিন আগেই তারা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কদিন পর তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরেও আসে। কিন্তু সেখানেই আছে একটা ছোট্ট টুইস্ট! খুড়তুতো ২ বোন থানায় পৌঁছয়, একজন বরের পোশাকে ও অন্যজন কনের পোশাকে। পুলিসকে তারা জানায় যে, তারা একে অপরকে বিয়ে করেছে ও 'জীবনসঙ্গী' হিসেবে একসঙ্গে থাকতে চায়।
জানা গিয়েছে, একজনের বাবা তাঁর মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর অন্য বোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়েকে মুজাফফরনগরের টিটাউই গ্রামে বসবাসকারী তার খুড়তুতো বোন ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁর মেয়েকে কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হতে পারে। এরপরই লখনউতে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করে।
'বিবাহিত দম্পতি' নিখোঁজ ২ বোন!
শেষে ৭ অগাস্ট, ২ বোন 'বর-কনে' বেশে থানায় পৌঁছয়। দুই বোনের একজন বরের পোশাক পরেছিল। অন্যজনের চুলে সিঁদুর ছিল। পুলিস জানিয়েছে, ওই দুই কিশোরী সম্পর্কে খুড়তুতো বোন হলেও, দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা প্রেম করছিল। তারা নিজেদের 'জীবনসঙ্গী' মনে করে। একসঙ্গে জীবন কাটাতে চায়। তারা একটি মন্দিরে বিয়েও করেছে। পরিবার একথা জানার পর তাদের বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দুই বোনই বাড়ি ফিরতে অস্বীকার করে। দুই বোনের একজন দশম শ্রেণী, অপরজন দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।
