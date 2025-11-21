Delhi Blast Updates: কল্পনার অতীত! 'বোনের যৌতুকে'র গ্রাইন্ডারে বোমার মশলা গুঁড়ো! সঙ্গে মেটাল-মেল্টিং ডিভাইস এবং আরও কিছু...দিল্লিতে...
Delhi Blast Flour Mill Connection: তদন্তকারীরা বলছেন, মুজাম্মিল আটার কলটি ইউরিয়া গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহার করত! আর একটি যন্ত্রের মাধ্যমে তা পরিশোধন করত। তারপর আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি থেকে চুরি করা রাসায়নিকের সঙ্গে মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিস্ফোরক তৈরির জন্য ইউরিয়া পিষতে আটার কল ব্যবহার (flour mill to prepare chemicals for explosives)। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA) ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা ডা. মুজাম্মিল গানাই (Muzammil Ganai), ডা. শাহীন সাঈদ (Shaheen Saeed), ডা. আদিল আহমেদ রাথার (Adil Ahmed Rather) এবং ধর্মগুরু ইরফান আহমেদকে (Irfan Ahmed) গ্রেফতার করেছে। মুজাম্মিল যেখানেই প্রায়শ কাজ করতেন সেই, ধৌজের (ফরিদাবাদ) এক ট্যাক্সি চালকের বাড়ি থেকে একটি আটার কল (ফ্লাওয়ার মিল), একটি ধাতু গলানোর যন্ত্র (মেটাল-মেল্টিং ডিভাইস) এবং আরও কিছু ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। ভয়ংকর ব্যাপার!
আটার কল
ট্যাক্সি চালকের বাড়ি থেকে একটি আটার কল (ফ্লাওয়ার মিল), একটি ধাতু গলানোর যন্ত্র (মেটাল-মেল্টিং ডিভাইস) এবং আরও কিছু ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। ভয়ংকর ব্যাপার! তদন্তকারীরা বলছেন যে মুজাম্মিল আটার কলটি ইউরিয়া গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহার করত, অন্য একটি যন্ত্রের মাধ্যমে তা পরিশোধন করত এবং তারপর আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি থেকে চুরি করা রাসায়নিকের সাথে মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করত।
'বোনের বিয়ের যৌতুক'
ট্যাক্সি চালক পুলিসকে জানিয়েছে, মুজাম্মিল ওই কলটি তার বাড়িতে এনেছিল এবং দাবি করেছিল যে, এটি "তার বোনের যৌতুক"। পরে, সে যন্ত্রটি ধৌজের অন্য একটি জায়গায় সরিয়ে নেয়।
দিল্লি বিস্ফোরণে
আগেই জানা গিয়েছে, রেড ফোর্ট হামলার প্রস্তুতি চলছিল ৩ বছর ধরে। দিল্লিতে বিস্ফোরণের ছয় দিন পর, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সন্দেহভাজন দিল্লি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর এক সহযোগী উমর উন্নবিকে রাজধানী থেকে আটক করেছে। দিল্লি এবং অন্যান্য স্থান মিলিয়ে মোট ২৫টি জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। যার মধ্যে ফরিদাবাদে অবস্থিত আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির ওখলা অফিসও ছিল। এই অভিযান বর্তমানে চলছে, এবং পরবর্তী বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আটক ব্যক্তিরা হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা আমির রশিদ আলি। তদন্তকারীদের দাবি, রশিদ আলি অভিযুক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমির অভিশপ্ত সেই গাড়িটির কেনা-সংক্রান্ত কাজ সহজ করতে দিল্লিতে এসেছিলেন। বিস্ফোরণে মোট তেরো জনের মৃত্যু হয় এবং অনেকে আহত হয়েছিলেন। অভিযুক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ও তার সঙ্গে থাকা অভিযুক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী হল কাশ্মীরি চিকিৎসক উমর মোহাম্মদ, যে উমর নবী নামেও পরিচিত। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটিতে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করত সে। আল-ফালাহর সঙ্গে যুক্ত আরও দুই চিকিৎসক, মোজাম্মিল গানাই এবং শাহিন সাঈদকেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ড. উমর বিন নবীর সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গিয়েছে, এই পুলওয়ামা-ফরিদাবাদ স্ব-উগ্রপন্থী ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি কমপক্ষে তিন বছর ধরে ভারতে একটি হামলার পরিকল্পনা করছিল। দিল্লি পুলিস ক্রাইম ব্রাঞ্চ আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে: একটি এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের ওয়েবসাইটে ভুলভাবে UGC 12B সার্টিফিকেট দাবি করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করেছিল। দ্বিতীয় এফআইআরটি হল ২০১৮ সালে NAAC অ্যাক্রেডিটেশন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে।
