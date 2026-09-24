/ওমানের কাছে জাহাজে ভয়াবহ হামলা, প্রাণ গেল ভারতীয় নাবিকের! ১৯ -সহ বাকি ক্রু উদ্ধার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে ফেরার পথে বাণিজ্যিক জাহাজে ভয়াবহ হামলা। ওমানের উপকূলের কাছে MV Cape Dao নামে একটি জাহাজে হামলায় মৃত্যু হল এক ভারতীয় নাবিকের। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। হামলার পর জাহাজের বাকি ক্রুদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার ওই জাহাজ ভারত অভিমুখে যাচ্ছিল। সেই সময় ওমানের পূর্ব উপকূলের কাছে জাহাজটি হামলার মুখে পড়ে। ওমানের মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার জানিয়েছে, হামলার পর জাহাজের একাংশে আগুন ধরে যায় এবং উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। জাহাজটি Antigua and Barbuda-র পতাকাবাহী একটি বাল্ক ক্যারিয়ার। এটি ওমানের মুসান্দাম এলাকার কাছে হামলার মুখে পড়ে।
প্রাথমিকভাবে হামলার ধরন নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সামনে এসেছে। Forward Seamen's Union of India বা FSUI-এর দাবি, জাহাজটিতে দুটি টর্পেডো আঘাত করেছিল। একটি জাহাজের আবাসিক অংশের কাছে এবং অন্যটি ইঞ্জিন রুমের অংশে আঘাত করে বলে ইউনিয়নের দাবি। তবে হামলার দায় এখনও কোনও পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি।
কে মারা গেলেন?
হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় নাবিক সূরজ যাদব। তিনি উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার বাসিন্দা এবং জাহাজে Wiper হিসেবে কাজ করছিলেন বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জানিয়েছেন, হামলায় মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর সূরজ যাদবের মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ যথাযথ মর্যাদায় দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
জাহাজে কতজন ভারতীয় ছিলেন?
এই ঘটনায় জাহাজে থাকা ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রথম থেকেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজে ২০ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁরা বর্তমানে ওমানে নিরাপদে রয়েছেন। ওমানের কর্তৃপক্ষের তরফে মোট ২৭ জন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করার কথা জানানো হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জাহাজে মোট ক্রু সংখ্যার বিষয়ে সামান্য পার্থক্য রয়েছে; FSUI ২৮ জন ক্রু থাকার কথা জানিয়েছে।
ভারতের প্রতিক্রিয়া কী?
ঘটনার পর ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক MV Cape Dao-তে হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। মন্ত্রকের বক্তব্য, বাণিজ্যিক জাহাজ, নাবিক এবং বেসামরিক পরিকাঠামোর উপর হামলা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভারত একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ ও নিরাপদ নৌ চলাচল এবং বাণিজ্য দ্রুত স্বাভাবিক করার আহ্বান জানিয়েছে। উত্তেজনা কমাতে ভারত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথাও বলেছে। ভারতীয় দূতাবাসও জানিয়েছে, ওমানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাকি ভারতীয় নাবিকদের নিরাপদে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মৃত নাবিকের পরিবারের সঙ্গেও দূতাবাস যোগাযোগ রাখছে।
হরমুজ অঞ্চলে কেন বাড়ছে উদ্বেগ?
ওমানের কাছে এই হামলার ঘটনা এমন একটি সময়ে ঘটল, যখন হরমুজ প্রণালী ও তার আশপাশের জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই জলপথ দিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ও অন্যান্য পণ্য পরিবহণ হয়। এর আগে এই অঞ্চলে একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজ হামলার মুখে পড়েছে। ফলে জাহাজ চলাচল, নাবিকদের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে MV Cape Dao-তে হামলার জন্য কে দায়ী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইরান বা আমেরিকা—কোনও পক্ষই এই হামলার দায় স্বীকার করেনি বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই হামলার নেপথ্যে কারা ছিল, তা নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাচ্ছে না।
দেশে ফিরবেন বেঁচে যাওয়া নাবিকরা
হামলার পর ১৯ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও ওমানের প্রশাসন তাঁদের দ্রুত দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে মৃত সূরজ যাদবের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে এনে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে ভারত সরকার। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রকও। অর্থাৎ, ভারতে ফেরার পথেই ভয়াবহ হামলার শিকার হয় MV Cape Dao। প্রাণ হারালেন এক ভারতীয় নাবিক, আর ১৯ জন ভারতীয়-সহ বাকি ক্রুদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখন মূল নজর হামলার তদন্ত এবং হরমুজ-ওমান অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তার দিকে।
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