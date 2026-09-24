Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ওমানের কাছে জাহাজে ভয়াবহ হামলা, প্রাণ গেল ভারতীয় নাবিকের! ১৯ -সহ বাকি ক্রু উদ্ধার

ওমানের কাছে জাহাজে ভয়াবহ হামলা, প্রাণ গেল ভারতীয় নাবিকের! ১৯ -সহ বাকি ক্রু উদ্ধার

Indian Seafarer Killed: ভারতে ফেরার পথে ওমানের পূর্ব উপকূলের কাছে MV Cape Dao নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা হয়। ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ভারতীয় নাবিক সূরজ যাদবের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। জাহাজে থাকা ২০ জন ভারতীয় নাবিকের মধ্যে ১৯ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:49 AM IST
ওমানের কাছে জাহাজে ভয়াবহ হামলা, প্রাণ গেল ভারতীয় নাবিকের! ১৯ -সহ বাকি ক্রু উদ্ধার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কিশোরীর উপর লালসা মেটানোর পর জামা ধুয়ে ফেলে বর্বররা! দিল্লির গণধর্ষণকাণ্ডে সামনে এল
2
3
4
5