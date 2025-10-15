Mysterious Fever Outbreak: ভয়ংকর মহামারিতে গ্রামকে-গ্রাম উড়াজ? ধপ করে নামছে প্লেটলেট! অজানা জ্বরের রহস্যমৃত্যুতে কাঁপছে...

Mysterious Fever Outbreak: ভয়ংকর মহামারিতে গ্রামকে-গ্রাম উড়াজ? ধপ করে নামছে প্লেটলেট! অজানা জ্বরের রহস্যমৃত্যুতে কাঁপছে...
Mysterious Fever Outbreak: রহস্যজ্বরে মোট ১০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। হরিদ্বারে ৩ জন, আলমোড়ার ৭ জন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই ভয়ংকর ঘটনা। রুরকিতেও মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য দফতর খুবই শঙ্কিত হয়ে আছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রহস্যজ্বর? একটি মিস্টিরিয়াস ফিভারের (Mysterious Fever Outbreak) আক্রমণে কাঁপছে জনপদ। উত্তরাখণ্ডের (Uttarakhand) দুটি জেলায় ঘোর আতঙ্কের পরিস্থিতি-- আলমোড়া আর হরিদ্বার (Almora and Haridwar)। রহস্যজ্বরে মোট ১০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। হরিদ্বারে ৩ জন, আলমোড়ার ৭ জন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই ভয়ংকর ঘটনা। উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য দফতর ভাইরাল ফিভারের এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে আছে। আলমোড়ার ধৌলাদেবী ব্লকে এই অজানা রহস্যময় ভাইরাল ফিভার থেকে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। রুরকি হরিদ্বারেও বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।
আরও পড়ুন: Pakistan-Afghanistan Clash: ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত্যু ১৫ পাকসেনার! তালিবান-ভারত সম্পর্কের সুতোয় কে এই মুত্তাকি? কেন এই রক্তপাত?
কীরকম ভাইরাল ফিভার?
আলমোড়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন অসুস্থরা। কী হচ্ছে? দ্রুত গতিতে প্লেটলেট নেমে যাচ্ছে। আর তার পরেই মারা যাচ্ছেন আক্রান্তরা। গত শুক্রবার বছরসত্তরের এক ব্যক্তির এভাবেই মৃত্যু ঘটেছে। দুদিন আগে মদন রাম নামের আর এক গ্রামবাসীর মৃত্যু ঘটেছে। আলমোড়ার বেস হসপিটালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরে তাঁকে হলদোয়ানিতে রেফার করে দেওয়া হয়। এর আগে ট্রিটমেন্টের সময়ে আচমকা প্লেটলেট কমে আশাকর্মী হংসী ভাট, পণ্ডিত শৈলেন্দ্র পাণ্ডে গোবিন্দ সিং খানি-- এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এই নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে চারিদিকে। এদিকে আলমোড়ার ধৌলাদেবী ব্লকে হেলথ সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার রাস্তাটিই গত দুমাস ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। এর ফলে রোগীরা সময়মতো পৌঁছতেও পারছেন না হাসপাতালে।
তদন্ত
স্বাস্থ্য সচিব ড. আর. রাজেশ কুমার আলমোড়া আর হরিদ্বারের মেডিক্যাল অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন এই অজানা জ্বর ও তার জেরে ঘটা রহস্যমৃত্যু নিয়ে তদন্ত করতে। ধৌলাদেবীতে তদন্তকারী দল পাঠানো হবে। রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা করা হবে, পাশাপাশি স্যাম্পেল সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। তদন্তের তালিকায় আছে রুরকিও। কীভাবে এই জ্বরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, তা নিয়েও চলছে অনুসন্ধান।
আরও পড়ুন: Heavy Rains Flood: ভয়াল বৃষ্টিবন্যাধস! কাদাস্রোতে ঢেকেছে সেতু-সড়ক, ভেঙেছে ১০০০০০ ঘরবাড়ি, বিপুল মৃত্যু...ভয়াবহ পরিস্থিতি...
ডোর-টু-ডোর স্ক্রিনিং
উত্তরাখণ্ড স্বাস্থ্য় দফতর অজানা জ্বরে আক্রান্ত এলাকায় ডোর-টু-ডোর স্ক্রিনিং ক্যাম্পেইনের উপরও জোর দিয়েছে। সকলের পরীক্ষা করানো হচ্ছে। জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)