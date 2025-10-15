English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mysterious Fever Outbreak: রহস্যজ্বরে মোট ১০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। হরিদ্বারে ৩ জন, আলমোড়ার ৭ জন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই ভয়ংকর ঘটনা। রুরকিতেও মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য দফতর খুবই শঙ্কিত হয়ে আছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 15, 2025, 03:23 PM IST
Mysterious Fever Outbreak: ভয়ংকর মহামারিতে গ্রামকে-গ্রাম উড়াজ? ধপ করে নামছে প্লেটলেট! অজানা জ্বরের রহস্যমৃত্যুতে কাঁপছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রহস্যজ্বর? একটি মিস্টিরিয়াস ফিভারের (Mysterious Fever Outbreak) আক্রমণে কাঁপছে জনপদ। উত্তরাখণ্ডের (Uttarakhand) দুটি জেলায় ঘোর আতঙ্কের পরিস্থিতি-- আলমোড়া আর হরিদ্বার (Almora and Haridwar)। রহস্যজ্বরে মোট ১০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। হরিদ্বারে ৩ জন, আলমোড়ার ৭ জন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই ভয়ংকর ঘটনা। উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য দফতর ভাইরাল ফিভারের এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে আছে। আলমোড়ার ধৌলাদেবী ব্লকে এই অজানা রহস্যময় ভাইরাল ফিভার থেকে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। রুরকি হরিদ্বারেও বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। 

কীরকম ভাইরাল ফিভার?

আলমোড়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন অসুস্থরা। কী হচ্ছে? দ্রুত গতিতে প্লেটলেট নেমে যাচ্ছে। আর তার পরেই মারা যাচ্ছেন আক্রান্তরা। গত শুক্রবার বছরসত্তরের এক ব্যক্তির এভাবেই মৃত্যু ঘটেছে। দুদিন আগে মদন রাম নামের আর এক গ্রামবাসীর মৃত্যু ঘটেছে। আলমোড়ার বেস হসপিটালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরে তাঁকে হলদোয়ানিতে রেফার করে দেওয়া হয়। এর আগে ট্রিটমেন্টের সময়ে আচমকা প্লেটলেট কমে আশাকর্মী হংসী ভাট, পণ্ডিত শৈলেন্দ্র পাণ্ডে গোবিন্দ সিং খানি-- এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। এই নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে চারিদিকে। এদিকে আলমোড়ার ধৌলাদেবী ব্লকে হেলথ সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার রাস্তাটিই গত দুমাস ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে।  এর ফলে রোগীরা সময়মতো পৌঁছতেও পারছেন না হাসপাতালে।

তদন্ত

স্বাস্থ্য সচিব ড. আর. রাজেশ কুমার আলমোড়া আর হরিদ্বারের মেডিক্যাল অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন এই অজানা জ্বর ও তার জেরে ঘটা রহস্যমৃত্যু নিয়ে তদন্ত করতে। ধৌলাদেবীতে তদন্তকারী দল পাঠানো হবে। রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা করা হবে, পাশাপাশি স্যাম্পেল সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। তদন্তের তালিকায় আছে রুরকিও। কীভাবে এই জ্বরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, তা নিয়েও চলছে অনুসন্ধান।

ডোর-টু-ডোর স্ক্রিনিং 

উত্তরাখণ্ড স্বাস্থ্য় দফতর অজানা জ্বরে আক্রান্ত এলাকায় ডোর-টু-ডোর স্ক্রিনিং ক্যাম্পেইনের উপরও জোর দিয়েছে। সকলের পরীক্ষা করানো হচ্ছে। জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

