Andra Pradesh Suspicious Disease: ডাক্তারদের কাছে কোনও জবাব নেই, রহস্যরোগে একে একে ২০ জনের মৃত্যু! নতুন ভাইরাস নাকি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো রহস্যজনক রোগে ২০ জনের মৃত্যু, অন্ধ্র প্রদেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থা জারি

ঘটনার স্থান: 

অন্ধ্র প্রদেশের গুন্টুর জেলায় 'রহস্যজনক অসুস্থতা' ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে গত দুই মাসে প্রায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু শুক্রবার সেখানে স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং উচ্চ-পর্যায়ের মেডিক্যাল টিমকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশাসনের ভূমিকা: 

স্বাস্থ্য কর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মেডিক্যাল এডুকেশনের ডিরেক্টর ড. রঘুনন্দনের নেতৃত্বে একটি দল তুরাকাপালেম গ্রাম পরিদর্শন করে এই রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করছে। মুখ্যমন্ত্রী নাইডু জনগণকে যে কোনো অজানা অসুস্থতা দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী নাইডুর উদ্যোগ: 

তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, শনি ও রবিবার গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করা হবে এবং সবাইকে তাদের মেডিকেল পরীক্ষা করাতে হবে, যার মধ্যে কিডনির কার্যকারিতা, ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেশার অন্তর্ভুক্ত। নাইডু কর্তৃপক্ষকে স্থানীয়দের স্বাস্থ্য প্রোফাইল তৈরি করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন।

কার্যকর তদন্ত এবং উন্নত ফলাফলের জন্য, তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে এআইএমএস মাঙ্গলাগি এবং আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন।

অসুস্থতার সম্ভাব্য কারণ

প্রাথমিক গবেষণাগারের রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্মকর্তারা একটি ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ, যা 'মেলিয়োইডোসিস' নামে পরিচিত, সেটিকে এই অসুস্থতার কারণ হিসেবে সন্দেহ করছেন। মেলিয়োইডোসিস একটি গুরুতর ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ, যা সাধারণত বর্ষাকালে এবং বন্যার সময় ছড়িয়ে পড়ে। এটি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। এই রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে জ্বর এবং কাশি প্রধান হলেও, এটি পরবর্তীতে গুরুতর ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সরকারের বক্তব্য: 

স্বাস্থ্যকর্তাদের মতে, মৃতদের বেশিরভাগই ৫৫ বছর বয়সী পুরুষ, যাদের আগে থেকেই অন্য কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী নাইডু কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন, কারণ সন্দেহভাজন এই ব্যাকটেরিয়া পানীয় জল, খাদ্যদ্রব্য এবং বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে সুরক্ষিত পানীয় জল সরবরাহেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

 

 

Mysterious Illness Turns Deadly Andhra Pradesh Declares Health Emergency After 20 Deaths
Bureau
ডাক্তারদের কাছে কোনও জবাব নেই, রহস্যরোগে একে একে ২০ জনের মৃত্যু! নতুন ভাইরাস নাকি...

Andra Pradesh Suspicious Disease: ডাক্তারদের কাছে কোনও জবাব নেই, রহস্যরোগে একে একে ২০ জনের মৃত্যু! নতুন ভাইরাস নাকি...
Yes
No
Andhra Pradesh
mysterious illness
Msterious death
villagers
20 people dead
Chandrababu Naidu
Andhra Pradesh Health dept
দেশ