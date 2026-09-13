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তুই আমার ছেলেকে মেরেছিস! অন্ধবিশ্বাসের বশে বউমার মাথায় কুড়ুলের কোপ শ্বশুরের, তারপর...

Maharashtra Crime: কালো জাদুর সন্দেহে পুত্রবধূকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করলেন বৃদ্ধ শ্বশুর। ছেলের মৃত্যু ও নিজের অসুস্থতার জন্য তিনি ওই পুত্রবধূকেই দায়ী করতেন। ঘটনার পর অভিযুক্ত বৃদ্ধ কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:13 PM IST
তুই আমার ছেলেকে মেরেছিস! অন্ধবিশ্বাসের বশে বউমার মাথায় কুড়ুলের কোপ শ্বশুরের, তারপর...

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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