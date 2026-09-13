/তুই আমার ছেলেকে মেরেছিস! অন্ধবিশ্বাসের বশে বউমার মাথায় কুড়ুলের কোপ শ্বশুরের, তারপর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালো জাদুর সন্দেহে পুত্রবধূকে কুড়ুল দিয়ে নৃশংস খুন। তারপর কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন শ্বশুর। ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। গত শনিবার দুপুরে যশোধরা নগর থানা এলাকার বাড়িতে এই নারকীয় ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্তের নাম নথুমল ভগবান পালি (৭২)। পুলিস সূত্রে খবর, ছেলে ও নিজের অসুস্থতার জন্য পুত্রবধূ লক্ষ্মী রবিশঙ্কর পালিকে দায়ী করে এই চরম পথ বেছে নেন তিনি।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে (২০১৯ সালে) নথুমলের ছেলে রবিশঙ্করের মৃত্যু হয়। সেই থেকেই পুত্রবধূ লক্ষ্মীর ওপর তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। বৃদ্ধের অন্ধবিশ্বাস ছিল, লক্ষ্মী নাকি কালো জাদু করতেন। আর সেই তুকতাকের জেরেই তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয়, নথুমল নিজেও ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়তেন। নিজের এই অসুস্থতার পেছনেও পুত্রবধূর কালো জাদুই দায়ী বলে মনে করতেন তিনি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রায়ই তুমুল অশান্তি হত।
স্বামীর মৃত্যুর পর দুই সন্তানকে নিয়ে ওই বাড়িরই একটি আলাদা ঘরে থাকতেন লক্ষ্মী। নথুমল ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যেও বনিবনা ছিল না। তাঁরাও আলাদা ঘরে থাকতেন। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাতেও এই কালো জাদুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে শ্বশুর-বৌমার মধ্যে তীব্র বচসা বাধে। পরের দিন শনিবার দুপুরে লক্ষ্মী যখন বাড়ির উঠোনে বসে জামাকাপড় কাচছিলেন, তখন ফের তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। সেই সময় লক্ষ্মীর মেয়ে কাজে গিয়েছিলেন এবং ছেলেও বাড়ির বাইরে ছিল।
বচসা চলাকালীনই রাগের মাথায় নথুমল একটি কুড়ুল এনে আচমকা লক্ষ্মীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। পুত্রবধূকে খুনের পর নথুমল সোজা গিয়ে বাড়ির পেছনের কুয়োয় ঝাঁপ দেন। খবর পেয়ে পুলিস ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৃদ্ধকে কুয়ো থেকে জীবিত উদ্ধার করে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
যশোধরা নগর থানার পুলিস ইন্সপেক্টর ইউনুস শেখ জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং একটি খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পুলিস খতিয়ে দেখছে, শুধুই কি কালো জাদুর অন্ধবিশ্বাস নাকি এর পেছনে অন্য কোনও পারিবারিক বিবাদ লুকিয়ে ছিল।
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