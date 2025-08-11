Man Ties Wife's Body To Bike: স্ত্রীকে পিষে দিয়েছে বেপরোয়া ট্রাক! সাহায্য না পেয়ে স্বামী বাইকের পিছনে দেহ বেঁধে...

Man Ties Wife's Body To Bike: স্ত্রীকে পিষে দিয়েছে বেপরোয়া ট্রাক! সাহায্য না পেয়ে স্বামী বাইকের পিছনে দেহ বেঁধে...
Nagpur Accident: স্ত্রীকে বাইকে বেঁধে নিজেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হন। পরে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বুঝতে পেরে মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন। এমনই বীভত্স ঘটনা ঘটেছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরেো: নাগপুরে মর্মান্তিক দৃশ্য! মোটরবাইকের পেছনে বাঁধা এক মহিলার নিথর দেহ, আর বাইক চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর স্বামী। স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন স্বামী। রাস্তায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান স্ত্রী। দিশাহারা স্বামী আশপাশে মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু ভারি বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কেউ এগিয়ে আসেনি। বাধ্য হয়েই মোটরসাইকেলের পিছনে বেঁধে স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে চলেছেন স্বামী।
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যক্তির বয়স ৩৫ বছর। নাম অমিত যাদব। তিনি তাঁর স্ত্রী গয়ারসির নিথর দেহ বাইকের পেছনে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন নাগপুর-জব্বলপুর জাতীয় সড়ক দিয়ে। সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাকের ধাক্কায় তাঁর স্ত্রী ছিটকে পড়েন রাস্তায়। দুর্ঘটনার পর, রক্তাক্ত স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের কাছে কাতর আবেদনে সাহায্য চান। কিন্তু কেও তাঁকে সাহায্য করেনি। নিরুপায় হয়ে বাইকে বেঁধে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অমিত।
হাইওয়ের একটি বনাঞ্চলে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দেওলাপার পুলিস সেখানে পৌঁছালেও কোনও যানবাহন বা আহত ব্যক্তিকে খুঁজে পায়নি। পরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি দেখে পুলিস তাকে শনাক্ত করে। পুলিস জানিয়েছে, তারা অমিতকে খুমারি টোল প্লাজার কাছে থামানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি সেখানে না থেমে চলে যান। পরে পুলিস তাকে ধাওয়া করে তার বাড়িতে গিয়ে থামে।
এরপর গয়ারসির মৃতদেহ নাগপুরের ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় এবং একটি আকস্মিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়। এই দম্পতি মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার বাসিন্দা হলেও গত ১০ বছর ধরে নাগপুরের কোরাডির কাছে লোনারায় বসবাস করতেন। করণপুর যাওয়ার পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।
