জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ভয়ংকর ঘটনা। ভারতীয় বিমানবাহিনীর (IAF) এক বড়কর্তার স্ত্রীকে মাদক খাইয়ে জোর করে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা। সঙ্গে ব্ল্যাকমেইল এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ। নির্যাতিতা ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিস ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনার বিবরণ
এই মর্মান্তিক ঘটনায় ওই মহিলা অভিযোগ করেছেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্নভাবে হেনস্থা ও ব্ল্যাকমেইল করে আসছিল। তাঁর দাবি, নিজের ধর্ম ত্যাগ করে তাঁকে জোর করে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম নেওয়ার চাপ দিচ্ছিল। এর জন্য তাঁকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মানসিক চাপ দেওয়া হয়েছিল।
ঘটনাটির সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। অভিযুক্তরা প্রথমে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমায় এবং পরবর্তীতে কায়দা করে তাঁর খাবারে আর পানীয়তে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে। সেই অচেতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো তোলে।
মহিলার আরও অভিযোগ যে, তাঁর কিছু ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিয়ো তুলে সেগুলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে তাঁকে নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল। এই মানসিক ট্রমার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্তরা তাঁর ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালায় বলে তিনি এজাহারে উল্লেখ করেছেন।
পুলিসি পদক্ষেপ
সম্প্রতি এই ঘটনা সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের নজরে আসে। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পর পুলিস ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
নাগপুর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত এবং তাঁর সহযোগীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ ডিজিটাল প্রমাণ এবং ভুক্তভোগীর জবানবন্দি বিশ্লেষণ করে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
ভাইরাল ভিডিয়ো
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে ওই মহিলাকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কাঁদতে এবং নিজের সুরক্ষার জন্য আকুতি জানাতে দেখা যায়। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে তীব্র শোরগোল শুরু হয় এবং প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়ে।
নাগপুর পুলিস ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে তদন্তে নামে। পুলিশের একটি বিশেষ দল গঠন করে অভিযান চালানো হয় এবং ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই চক্রের তৃতীয় সদস্য, যে বর্তমানে পলাতক, তাকে ধরার জন্য তল্লাশি জারি রয়েছে।
সামাজিক প্রতিক্রিয়া
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) সংশ্লিষ্ট ধারা, তথ্যপ্রযুক্তি আইন (IT Act) এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভুক্তভোগী নারী এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের প্রয়োজনীয় আইনি ও পুলিসি সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং দোষীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে এই সংক্রান্ত কোনও উসকানিমূলক ভিডিয়ো বা তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে।
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