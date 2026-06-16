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Nagpur woman crime news: 'আমাকে বাঁচাও...' মাদক খাইয়ে সম্মোহন-- হিংস্র শারীরিক অত্যাচার, ধর্মান্তকরণের বীভত্‍সার ভাইরাল VDO

Nagpur conversion controversy: ঘটনাটির সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। অভিযুক্তরা প্রথমে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমায় এবং পরবর্তীতে কায়দা করে তাঁর খাবারে আর পানীয়তে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে। সেই অচেতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো তোলে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 16, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:31 PM IST
Nagpur woman crime news: 'আমাকে বাঁচাও...' মাদক খাইয়ে সম্মোহন-- হিংস্র শারীরিক অত্যাচার, ধর্মান্তকরণের বীভত্‍সার ভাইরাল VDO

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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