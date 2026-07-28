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নেতা-আমলার গোটা পরিবারই বিদেশের স্থায়ী বাসিন্দা! 'Naked Official' নীতিতে কি বদলাতে পারে ভারতের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা?

নেতা বা শীর্ষ আমলাদের পরিবার বিদেশে থাকলে কেন বিশেষ নজর রাখে চিন? চিনে যেসব সরকারি কর্মকর্তার পরিবার বিদেশে বাস করেন, তাঁদের 'নেকেড অফিশিয়াল' বলা হয়। দুর্নীতি রোধ ও জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে তাঁদের সম্পদ ও তথ্যের ওপর রাখা হয় কঠোর নজরদারি। কিন্তু ভারতে মন্ত্রী বা আমলাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো বিশেষ নিয়ম নেই। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়াতে ভারতেও কি এই ধরনের ব্যবস্থা আনা দরকার?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 28, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:57 PM IST
নেতা-আমলার গোটা পরিবারই বিদেশের স্থায়ী বাসিন্দা! 'Naked Official' নীতিতে কি বদলাতে পারে ভারতের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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'Naked Official' নীতিতে কি বদলাতে পারে ভারতের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা?
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