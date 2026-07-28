নেতা-আমলার গোটা পরিবারই বিদেশের স্থায়ী বাসিন্দা! 'Naked Official' নীতিতে কি বদলাতে পারে ভারতের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিজনেরা বিদেশে থাকেন বা পড়াশোনা করেন—এমন কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা নেতার নাম সামনে এলেই ভারতে নানা বিতর্ক দানা বাঁধে। সম্প্রতি নিট (NEET-UG) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ও যুবসমাজের ক্ষোভের মুখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, দেশের শীর্ষ নীতি-নির্ধারকদের সন্তানরা বিদেশে সুরক্ষিত ক্যারিয়ার গড়ে তোলায় তাঁরা কি দেশের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন? এই প্রেক্ষাপটে চিনের 'নেকড অফিশিয়াল' (Naked Officials) বা 'লুও গুয়ান' (Luǒ Guān) নীতি ভারতে এক নতুন আলোচনার সূচনা করেছে। চীনে কিন্তু এই ধরনের সরকারি কর্মকর্তাদের স্রেফ সন্দেহের চোখে দেখা হয় না, বরং তাঁদের ওপর রাখা হয় কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি।
চিনে 'নেকেড অফিশিয়াল' কারা এবং তাঁদের ওপর কী নিয়ম?
সহজ কথায়, চীনের যেসব কমিউনিস্ট পার্টি নেতা বা শীর্ষ সরকারি আমলাদের স্ত্রী কিংবা সন্তান বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, নাগরিকত্ব নিয়েছেন বা পড়াশোনা ও কাজের সূত্রে দীর্ঘকাল রয়েছেন, তাঁদেরই ডেরোগেটরি বা ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় 'নেকড অফিশিয়াল' বলা হয়। অর্থাৎ, কর্মকর্তা নিজে দেশে প্রশাসনিক পদে বহাল থাকলেও তাঁর 'ছায়াসঙ্গী' বা নিকট আত্মীয়রা বিদেশে।
চিন সরকার এই বিষয়টিকে দেখে তিনটি মূল দৃষ্টিকোণ থেকে—
দুর্নীতি প্রতিরোধ: অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বিদেশে পাচার করা আটকানো।
জাতীয় নিরাপত্তা: বিদেশে থাকা পরিবারের ওপর ভর করে কোনো কর্মকর্তা যাতে বিদেশি সংস্থার চাপের মুখে না পড়েন।
স্বার্থের সংঘাত: দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।
২০০৯ সাল থেকেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে চীনের 'সেন্ট্রাল কমিশন ফর ডিসিপ্লিন ইনস্পেকশন' (CCDI)। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে নিয়ম আরও কঠোর করা হয়। যেসব কর্মকর্তার পরিবার বিদেশে সেটলড, তাঁদের প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, কূটনীতি ও সংবেদনশীল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বা পদোন্নতি আটকে দেওয়া হয়। এমনকি একাংশকে আগাম অবসর নিতে বা পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ২০২২ সালে নিয়মটি আরও জোরদার করে বলা হয়, মন্ত্রী পদমর্যাদার কর্তাদের পরিবার বিদেশে কোনো রিয়েল এস্টেট বা বিদেশি কোম্পানির শেয়ার রাখতে পারবে না।
ভারত পরিস্থিতি: আইনের কোন শূন্যতা রয়েছে?
ভারতে ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। আমাদের দেশে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য (MP), বিধায়ক (MLA) বা সর্বভারতীয় সেবার (IAS/IPS) কর্মকর্তাদের জন্য এমন কোনো বিশেষ আইন নেই, যার মাধ্যমে তাঁদের স্ত্রী বা সন্তানদের বিদেশি নাগরিকত্ব, স্থায়ী বসবাস বা বিদেশের সম্পত্তির হিসাব আলাদা করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক।
নির্বাচনী হলফনামায় বা সার্ভিস রুলের অধীনে সাধারণ সম্পদ ও দায়ের হিসাব দিতে হলেও, পরিবার বিদেশে স্থায়ী হলে কোনো বিশেষ নজরদারি বা নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে—ভারতে কি এমন কোনো স্বচ্ছতার কাঠামো প্রয়োজন?
কেন ভারতেও প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ নীতি?
চিনা মডেলের মূল কথা কিন্তু এটি নয় যে, কারো সন্তান বিদেশে পড়লেই তিনি অসৎ বা দেশদ্রোহী। বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা চাকরি করা একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করছেন, তখন প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার স্বার্থেই কিছু বিষয়ের প্রকাশ থাকা দরকার।
একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি হলে দেশের জনগণ জানতে পারবেন:
১. কোনো জনপ্রতিনিধি বা আমলার পরিবার অন্য দেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা কি না।
২. বিদেশে তাঁদের নামে কোনো মোটা অঙ্কের সম্পত্তি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ব্যবসা রয়েছে কি না।
৩. পরিবারের কেউ কোনো বিদেশি সরকারি সংস্থা বা প্রভাবশালী বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত কি না।
অপরাধী না ভেবে কেবল স্বচ্ছতাই মূল লক্ষ্য
ভারতে এমন কোনো নিয়ম তৈরি করতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন কোনো ব্যক্তির ওপর বিনা কারণে অপরাধের তকমা না লাগিয়ে দেয়। এটি কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়।
একই সঙ্গে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও আইনি সুরক্ষার সামঞ্জস্য রেখে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা দরকার। সব রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক স্তরে নিরপেক্ষভাবে এই নিয়ম প্রয়োগ করা গেলে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও বেশি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ হয়ে উঠবে।
আমলাতন্ত্র ও রাজনীতির নীতিগত স্বচ্ছতা রক্ষা করতে ভারত কি চিনের এই অভিজ্ঞতা থেকে কোনো শিক্ষা নেবে? বিষয়টি এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে।
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