ভারতের নগরায়ণে নবদিগন্ত! বড় শহরগুলির ভার কমাতে অচিরেই আসছে ৪ 'নমো সিটি', নতুন গ্রিনফিল্ড স্মার্ট শহর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'নমো সিটি' হল ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন রিজিওনাল প্ল্যান ২০৪১-এর অধীনে প্রস্তাবিত চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড স্মার্ট শহরের একটি প্রকল্প। মূল শহরগুলির উপর চাপ কমানোর জন্য দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে মোট চারটি নমো সিটি তৈরি করা হবে।
কী এই নমো সিটি?
জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। এখনই নতুন করে থাকার ব্যবস্থা না করলে জনবিস্ফোরণে বড় সংকট তৈরি হবে আগামী দিনে। সেই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই এই নয়া পরিকল্পনা। নতুন গ্রিনফিল্ড স্মার্ট শহর পাচ্ছে ভারতের চারটি অঞ্চল। প্রধান লক্ষ্য দিল্লির ভার কমানো। ট্রানজিট-ওরিয়েন্টেড ডেভলপমেন্টের একটা নতুন পরিসর যুক্ত থাকবে এই শহরের প্ল্যানে। এতে হাউজিং থাকবে, থাকবে কমার্শিয়াল জোন, পাব্লিক সার্ভিস, মাস-ট্রানজিট স্টেশন।
কী কী থাকছে?
নতুন এঅ শহরের কী ফিচারগুলি হল এরকম:
গ্রিন ফিল্ড প্ল্যানড আরবান সিটি
হাই-স্পিড রেল কানেকটিভিটি
মিক্সড-ইউজ রেসিডেনশিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ডেভলপমেন্ট
রিডিউসড ডিপেন্ডেন্স অন ডেলহি ফর জবস অ্যান্ড সার্ভিস
সাসটেইনেবল অ্যান্ড ব্যালান্সড রিজিওনাল গ্রোথ
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কোথায়, কোথায়?
একটি নমো ভারত নেটওয়ার্কের আওতায় পুরো সিস্টেমটা কাজ করবে। দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মীরাট, দিল্লি-গুরুগ্রাম-এসএনবি-আলওয়ার, দিল্লি-পানিপথ-কারনাল রোড তৈরি হবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে এই শহরগুলি তৈরি হয়ে উঠবে। আপাতত যে চারটি নমো সিটি তৈরি হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানে।
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