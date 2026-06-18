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ভারতের নগরায়ণে নবদিগন্ত! বড় শহরগুলির ভার কমাতে অচিরেই আসছে ৪ 'নমো সিটি', নতুন গ্রিনফিল্ড স্মার্ট শহর

Namo City: 'নমো সিটি' হল ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন রিজিওনাল প্ল্যান ২০৪১-এর অধীনে প্রস্তাবিত চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড স্মার্ট শহরের একটি প্রকল্প। মূল শহরগুলির উপর চাপ কমানোর জন্য দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে মোট চারটি নমো সিটি তৈরি করা হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 18, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:46 PM IST
ভারতের নগরায়ণে নবদিগন্ত! বড় শহরগুলির ভার কমাতে অচিরেই আসছে ৪ 'নমো সিটি', নতুন গ্রিনফিল্ড স্মার্ট শহর
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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