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বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণ: অশ্রুসজল চোখে শেষ বিদায়, শোকপ্রকাশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

Nand Kishore Goenka Passed Away:বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ডক্টর সুভাষ চন্দ্রার পিতা শ্রদ্ধেয় নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা মহাশয়ের প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। গত ১৩ জুলাই মুম্বইয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ১৫ জুলাই অশ্রুসজল চোখে সম্পন্ন হলো তাঁর অন্তিম সংস্কার। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। প্রয়াত পুণ্যাত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 16, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:25 PM IST
বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণ: অশ্রুসজল চোখে শেষ বিদায়, শোকপ্রকাশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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