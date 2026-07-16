/বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণ: অশ্রুসজল চোখে শেষ বিদায়, শোকপ্রকাশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৩ জুলাই, ২০২৬ তারিখে মুম্বইয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ডক্টর সুভাষ চন্দ্রর পিতা নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা। গত ১৫ জুলাই অশ্রুসজল চোখে এবং পূর্ণ মর্যাদার সাথে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রবীণ এই সমাজসেবীর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের শিল্প ও সমাজসেবা মহলে। অন্তিম সংস্কারের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডক্টর সুভাষ চন্দ্রা পিতার মুখাগ্নি করেন। নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালসহ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রত্যেকেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তাঁদের সমবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোকবার্তা: 'এক অপূরণীয় ক্ষতি'
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে একটি বিশেষ শোকবার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন, নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণের খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রয়াত সমাজসেবীর স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, বহুবার তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছিল। নন্দকিশোরবাবুর সরল জীবনযাপন এবং স্নেহপূর্ণ স্বভাবের কথা তিনি আজীবন স্মরণ রাখবেন। প্রধানমন্ত্রীর মতে, তাঁর প্রয়াণ সামগ্রিক সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের চিঠি
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ডক্টর সুভাষ চন্দ্রাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে নিজের গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। অমিত শাহ লেখেন, নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণের খবর তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, জীবন থেকে পিতার ছায়া সরে যাওয়া সবচেয়ে বড় ক্ষতি এবং এই শোককে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।
শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম। তিনি ঈশ্বর বা পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করেন, যেন প্রয়াত পুণ্যাত্মা শান্তি লাভ করেন এবং ঈশ্বর যেন এই কঠিন সময়ে গোয়েঙ্কা পরিবারকে এই গভীর শোক সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য প্রদান করেন।
সমবেদনা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল
অন্যান্য বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালও ডক্টর সুভাষ চন্দ্রাকে চিঠি পাঠিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর শোকবার্তায় নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার সমাজসেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সকলকে ধৈর্য ও সাহস বজায় রাখার আহ্বান জানান।
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার অন্তিম যাত্রায় শিল্প জগৎ, রাজনীতি এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়ে প্রয়াত ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অবদান এবং একটি সফল শিল্প পরিবারের অভিভাবক হিসেবে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
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