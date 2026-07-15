চোখের জলে শেষ বিদায়, নিজের হাতে গড়া 'অগ্রোহা ধামে' পঞ্চভূতে বিলীন সমাজসেবী শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে পুণ্যভূমিকে নিজের স্বপ্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সাজিয়ে তুলেছিলেন, যে মাটির উন্নয়নে সমর্পণ করেছিলেন জীবনের সিংহভাগ সময়, সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন বৈশ্য সমাজের অন্যতম পথপ্রদর্শক শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েনঙ্কা। এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রার পরম পূজনীয় পিতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দ কিশোর গোয়েনঙ্কার প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে সমাজ, পরিবার ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। হরিয়ানার হিসারে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী 'অগ্রোহা ধাম'-এই সম্পন্ন হল তাঁর শেষকৃত্য। তাঁর অন্তিম যাত্রায় শামিল হতে এবং প্রবীণ এই সমাজসেবীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অগ্রোহা ধামে উপচে পড়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনীতির শীর্ষ স্তরের ব্যক্তিত্বদের ভিড়।
অগ্রোহা ধামের প্রতিষ্ঠাতা ও কারিগর
শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা মহাশয় অগ্রোহা ধামের প্রধান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ওপর ভর করেই এই ধামটি আজ শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।
ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, মহারাজা অগ্রসেনের এই ঐতিহাসিক রাজধানীটি ১১৯৪ সালে মুহম্মদ ঘোরির আক্রমণের পর সম্পূর্ণ জনশূন্য ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯০৭ সালে সন্ত ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর হাত ধরে এর পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর ১৯৭৬ সালে 'সর্ব ভারতীয় আগরওয়াল প্রতিনিধি সম্মেলন'-এ এই ধামের সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব পাস করা হয়।
১৯৭৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে গড়ে ওঠে এই অপরূপ মন্দির প্রাঙ্গণ। দেবী মহালক্ষ্মী, মা সরস্বতী এবং মহারাজা অগ্রসেনের প্রতি সমর্পিত এই ধামের আধুনিক রূপায়ণে নন্দ কিশোর গোয়েনঙ্কার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।
সমাজসেবা ও শিক্ষার আলোকবর্তিকা
নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। হিসার এবং সমগ্র হরিয়ানা জুড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ঐতিহাসিক। তিনি শ্রী দেবী ভবন মন্দির গৌশালা ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রী বৈষ্ণব অগ্রসেন গৌশালার সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অগ্রোহা ধাম চত্বরে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে 'মহারাজা অগ্রসেন মেডিকেল কলেজ ও রিসার্চ সেন্টার', যা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সমাজসেবার এক অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। দিল্লি থেকে প্রায় ১৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থানটি আজ আগরওয়াল সমাজের একতাবদ্ধতার প্রতীক।
শেষযাত্রায় রাজনৈতিক নেতারা
'বাবুজি অমর রহে' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা অগ্রোহা ধাম চত্বর। প্রয়াত এই মহান ব্যক্তিত্বকে শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত হন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টর। এ ছাড়াও শেষযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. হর্ষ বর্ধন, হরিয়ানার ক্যাবিনেট মন্ত্রী রণবীর গাংওয়া, রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বারোলা, হাঁসির বিধায়ক বিনোদ ভিয়ানা, প্রাক্তন মন্ত্রী কমল গুপ্তা, আদমপুরের বিধায়ক চন্দ্রপ্রকাশ এবং রাজস্থানের নোহরের বিধায়ক অমিত চাচান সহ বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব।
নিজের কর্মের মাধ্যমে যে বিপুল পরিচিতি ও সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর শেষযাত্রায়। অগ্রোহা ধামের প্রতিটি ইঁটে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং মানুষের হৃদয়ে শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েনঙ্কা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
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