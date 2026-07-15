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চোখের জলে শেষ বিদায়, নিজের হাতে গড়া 'অগ্রোহা ধামে' পঞ্চভূতে বিলীন সমাজসেবী শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা

Nand Kishore Goenka Last Rites: যে 'অগ্রোহা ধাম'-কে তিনি নিজের হাতের স্পর্শে এবং দূরদর্শী ভাবনায় সাজিয়ে তুলেছিলেন, সেই পবিত্র ভূমিতেই পঞ্চভূতে বিলীন হলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রার পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েনঙ্কা জী। ৯৬ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণে বৈশ্য সমাজ তথা দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 15, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:49 PM IST
চোখের জলে শেষ বিদায়, নিজের হাতে গড়া 'অগ্রোহা ধামে' পঞ্চভূতে বিলীন সমাজসেবী শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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