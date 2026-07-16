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নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ! সুভাষ চন্দ্রকে আবেগঘন চিঠি প্রধানমন্ত্রী মোদীর, শোকপ্রকাশ মোহন ভগবতের

 Nand Kishore Goenka passes away: এস্সেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র বাবার মুখাগ্নি করেন এবং তাঁর স্মৃতিতে হিসারে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঘোষণা দেন। তাঁর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত-সহ দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 16, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:44 AM IST
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ! সুভাষ চন্দ্রকে আবেগঘন চিঠি প্রধানমন্ত্রী মোদীর, শোকপ্রকাশ মোহন ভগবতের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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