English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
LPG Ship Nanda Devi Crosses Strait of Hormuz: মিটবে গ্যাসের আকাল: হরমুজ পার করে ৪৬ হাজার মেট্রিক টন LPG নিয়ে ফিরছে ভারতীয় নৌসেনা

LPG Supply India: জ্বালানি সংকটে বড় স্বস্তি। ৪৬ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি নিয়ে দেশে ফিরছে দ্বিতীয় জাহাজ। পাহারায় ভারতীয় নৌসেনা। কেবল 'নন্দা দেবী' নয়, এর আগে 'শিবালিক' নামক আরও একটি এলপিজি জাহাজ সফলভাবে এই পথ অতিক্রম করেছে।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 14, 2026, 03:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্লান্ত পরিস্থিতির মাঝে ভারতের জন্য এল এক স্বস্তির খবর। আন্তর্জাতিক জলসীমায় উত্তেজনার পারদ চড়লেও, সমস্ত বাধা কাটিয়ে ভারতের দ্বিতীয় এলপিজি বহনকারী জাহাজ 'নন্দা দেবী' (Nanda Devi) সফলভাবে পার করল রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী। সরকারি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বর্তমানে জাহাজটি উন্মুক্ত সমুদ্রে প্রবেশ করেছে এবং ভারতীয় নৌসেনার কড়া নিরাপত্তায় দেশের দিকে এগিয়ে আসছে।

Add Zee News as a Preferred Source

ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এই আবহে ৪৬,০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) নিয়ে 'নন্দা দেবী'র এই যাত্রা ভারতের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজটি মুম্বই অথবা কাণ্ডলা বন্দরে নোঙর করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেবল 'নন্দা দেবী' নয়, এর আগে 'শিবালিক' নামক আরও একটি এলপিজি জাহাজ সফলভাবে এই পথ অতিক্রম করেছে। কূটনৈতিক স্তরে দীর্ঘ আলোচনার পর নিরাপদ করিডোর নিশ্চিত হতেই জাহাজ দুটির যাত্রা শুরু হয়। ভারতীয় নৌসেনা ড্রোন এবং যুদ্ধজাহাজের মাধ্যমে এই সংবেদনশীল সামুদ্রিক পথে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, এই জাহাজগুলির নিরাপদ ফেরা প্রমাণ করে যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতের জ্বালানি আমদানির পথ সচল রাখার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের এলপিজি আমদানির একটি বড় অংশ আসে উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে। যুদ্ধের আবহে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, এই দুটি জাহাজের প্রত্যাবর্তনে তা অনেকটাই প্রশমিত হলো। ফলে দেশের বাজারে রান্নার গ্যাসের আকাল হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই বললেই চলে। আগামী দিনে অন্যান্য পণ্যবাহী জাহাজগুলিও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিরাপদে ফিরতে পারবে বলে আশাবাদী সাউথ ব্লক।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
LPG supply IndiaNanda Devi ShipStrait of HormuzIndian Navy
