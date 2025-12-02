Maharashtra: প্রেমিকের মৃতদেহের সঙ্গে বিয়ে করা আঁচলের নাচের ভিডিয়ো OUT! এমনও সম্ভব...

Maharashtra: প্রেমিকের মৃতদেহের সঙ্গে বিয়ে করা আঁচলের নাচের ভিডিয়ো OUT! এমনও সম্ভব...
Nanded dishonour killing: এপ্রিল মাসে এক বাবা তার মেয়ে এবং মেয়ের প্রেমিকের সঙ্গে আনন্দ করে নাচছিলেন। কিন্তু সাত মাস পরে সেই বাবা এখন জেলে, কারণ তিনি তার মেয়ের প্রেমিক সক্ষমকে মেরে ফেলেছেন। তিনি তাদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাত ভেদের জেরে প্রেমিকার পরিবারের হাতে নৃশংস খুন হয় প্রেমিক। ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে শেষকৃত্যের আগে মৃত প্রেমিককেই বিয়ে করলেন প্রেমিকা আঁচল। এবং সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করে বলেন যে, সারা জীবন প্রেমিক সক্ষমের বাড়িতেই থাকবেন-মৃত্যুর পরেও তার সঙ্গেই থাকবেন। জোর গলায় তিনি বলেন, 'সক্ষমের মৃত্যু হলেও আমাদের ভালোবাসা জিতে গেল, আর হেরে গেল আমার বাবা, ভাইরা।'
ইতোমধ্যেই পুলিস অভিযুক্ত বাবা, দুই ভাই-সহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। এই আবহেই আঁচলের এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে প্রায় সাত মাস আগে আঁচলের বাবা গজাননকে তার মেয়ে এবং সক্ষমের সঙ্গে নাচছিল।
আরও পড়ুন:Lion Attack: সিংহকে পোষ মানাব! জেদ ধরে ২০ ফুট দেওয়াল টপকে চিড়িয়াখানার এনক্লোজ়ারে ঢুকে পড়লেন যুবক, তারপরই...
১৪ এপ্রিলের সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, আঞ্চলের বাবা গজানন মামিদওয়ার আম্বেদকর জয়ন্তীতে আঁচল, সক্ষম এবং তাদের বন্ধুদের সঙ্গে নাচছেন। সবাই খুব খুশি ছিল। বাবা মেয়েকে জড়িয়েও ধরেছিলেন। ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে তা তারা জানতেন না কেউই। এখন সেই মেয়ে তার পরিবারকে ছেড়ে প্রেমিকের পরিবারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভিডিয়োতে সক্ষমের বন্ধুরা তার বাবাকেও কাঁধে তুলে আনন্দ করতেও দেখা গিয়েছে।
আম্বেদকর জয়ন্তী অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ উদযাপন করেন। সক্ষম ছিলেন দলিত এবং আঁচল ছিলেন বিশেষ পশ্চাৎপদ শ্রেণির। আঁচলের বাবা ও ভাইরা প্রথমে সক্ষমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে বিশ্বাস করিয়েছিল, পরে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। আঁচলের বাবা, মা ও দুই ভাই—চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তার এক ভাই গুলি করে এবং টাইল দিয়ে সক্ষমের মাথা ফাটিয়ে দেয়, অভিযুক্ত সে নাবালক। ঘটনাটি ঘটে, গত বৃহস্পতিবার। সক্ষমকে খুনের পরেরদিন শেষকৃত্যে তাঁর বাড়িতে হাজির হয় আঁচল। সকলের সামনে সক্ষমের গায়ে হলুদ লাগান, তারপর নিজের সিঁথিতেও সিঁদুর পরেন।
আরও পড়ুন:Newlywed separation: শ্বশুরবাড়িতে আসার ২০ মিনিটের মধ্যেই বিচ্ছেদ! নাছোড়বান্দা নববধূ যা করলেন শেষমেশ...
আঁচল অভিযোগ করেছেন যে পুলিস ধীরাজ কোমলওয়ার এবং মাহিত আসারওয়ার তার ভাইদের উসকানি দিয়েছেন। জানা গেছে, আঁচলের পরিবারের সদস্যদের আগেও অপরাধের ইতিহাস আছে। তিনি বলেন, 'সাক্ষমকে যেদিন খুন করা হয় সেদিন সকাল ১১টার দিকে আমার ছোট ভাই আমাকে থানায় নিয়ে যায় এবং বলে সক্ষমের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিতে। আমি রাজি হইনি। তখন পুলিস আমার ভাইকে বলে, 'তুমি তো লোক মেরে এখানে আসো। তোমার বোন যার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাকে কেন মারছ না?' আমার ভাই জবাব দেয়, 'ঠিক আছে, আমি সন্ধ্যের মধ্যে তাকে মেরে এসে আপনাদের দেখাব।'
আঁচল বলেছে, তারা তিন বছর ধরে সম্পর্কে ছিল। তার পরিবার সক্ষমের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত, একসঙ্গে খেত, সবকিছু ঠিক আছে এমন ভান করত। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। সে আরও বলেছে, একবার তার বাবা সক্ষমকে বলেছিলেন-'আঁচলকে বিয়ে করতে চাইলে হিন্দু ধর্ম নিতে হবে'। সক্ষম রাজি ছিল। কিন্তু পরে কী হল, সে জানে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)