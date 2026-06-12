/NARCL Loan Settlement Controversy: জনগণের ১৫৯৩ কোটি টাকা জলে! লোন সেটেলমেন্টের নামে NARCL-এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর দুর্নীতির অভিযোগ! জি মিডিয়ার বিশেষ তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

পরিবেশ বাৎসায়ন: পাবলিক মানি বা জনগণের করের টাকা নিয়ে যখনই কোনও প্রশ্ন ওঠে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সবচেয়ে বড় বিষয়টি হয়ে দাঁড়ায় ‘জবাবদিহিতা’। কিন্তু ভারতের তথাকথিত 'ব্যাড ব্যাংক' National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) কি সেই জবাবদিহিতার তোয়াক্কা করছে? নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে, ঋণ সমঝোতা বা 'লোন সেটেলমেন্ট'-এর নামে জনগণের টাকা নিয়ে বিরাট ছিনিমিনির অভিযোগ উঠেছে এই সংস্থার বিরুদ্ধে। জি মিডিয়ার বিশেষ তদন্তকারী দলের (SIT) হাতে আসা বেশ কিছু বিস্ফোরক নথি এবার সেই অন্ধকার দিকটিই আলোয় নিয়ে এসেছে।
একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং ২১৭২ কোটির খেলা
জি মিডিয়ার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট অনুযায়ী, এই চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগটি উঠেছে 'এগ্সন গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড' (Agson Global Pvt Ltd)-এর মামলার হাত ধরে। প্রাপ্ত সরকারি নথি বলছে, এই সংস্থার ক্ষেত্রে NARCL এবং IDRCL-এর স্বীকৃত দাবির (Admitted Claim) পরিমাণ ছিল প্রায় ২,১৭২ কোটি টাকা। নিয়ম মেনে এই মামলার নিষ্পত্তি করার জন্য একটি 'কমিটি অফ ক্রেডিটর্স' (CoC) গঠন করা হয়েছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল, এই কমিটিতে অন্য কোনও ব্যাংকের ভোটাধিকার ছিল না। একচ্ছত্র ১০০ শতাংশ ভোটাধিকার ছিল একা NARCL-এর হাতে। অর্থাৎ, আর্থিক পাওনাদারদের পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ রাশ এবং নিয়ন্ত্রণ ছিল শুধুমাত্র এই ব্যাড ব্যাংকের হাতেই।
উধাও ১৫৯৩ কোটি! কোথায় গেল 'প্রাইস ডিসকভারি'?
নথি বলছে, এই বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার করে যখন শেষ পর্যন্ত 'নো ডিউজ সার্টিফিকেট' (No Dues Certificate) জারি করা হল, ততক্ষণে পুরো গল্পের মোড় ঘুরে গিয়েছে। যে সংস্থার কাছে পাওনা ছিল ২,১৭২ কোটি টাকা, তাদের পুরো মামলাটি রফা করে দেওয়া হলো মাত্র ৫৫০ কোটি টাকার মূলধন (Principal Amount) এবং ২৯.২৪ কোটি টাকার বিলম্বিত সুদ (Delayed Interest)-সহ মোট ৫৭৯.২৪ কোটি টাকায়!
জি মিডিয়া এই সেটেলমেন্টকে সরাসরি ‘বেআইনি’ বলে দাগিয়ে দিচ্ছে না। কিন্তু যে প্রশ্নটি দেশের করদাতাদের বাধ্য হয়ে তুলতে হচ্ছে, তা হল— ২১৭২ কোটির বকেয়া যদি মাত্র ৫৭৯ কোটিতে মিটে যায়, তবে বাকি ১,৫৯৩ কোটি টাকার যে বিপুল ক্ষতি হল, তার হিসাব কোথায়? এই বিশাল অঙ্কের ‘ডিসকাউন্ট’ দেওয়ার পেছনে কী যুক্তি ছিল? কোন নিয়মে এই 'প্রাইস ডিসকভারি' বা মূল্য নির্ধারণ করা হলো, তার কোনো পাবলিক রেকর্ড বা সরকারি নথি কেন সামনে আনা হচ্ছে না?
প্রশ্ন একটাই: কার স্বার্থে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার এবং সাধারণ মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা করের ১৫৯৩ কোটি টাকা এক লহমায় জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো?
দিল্লির 'হায়াত হোটেল' মামলার ছায়া
ঋণখেলাপি ও সেটেলমেন্টের এই খেলা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে দিল্লির বিলাসবহুল ‘হায়াত রিজেন্সি’ (Hyatt Regency) হোটেলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কারচুপি দেখা গিয়েছিল। ৬-৬টি ব্যাঙ্কের ঋণ না চুকিয়ে যখন হোটেলটি বাজেয়াপ্ত হওয়ার মুখে দাঁড়ায়, তখন তড়িঘড়ি লোন সেটেলমেন্টের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সেটেলমেন্টের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় জল গড়ায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট কড়া অবস্থান নিয়ে হোটেলের প্রকৃত মূল্যায়ন (Valuation) এবং ব্যাংকের রেকর্ড তলব করেছে। বর্তমানে সেই মামলা বিচারাধীন। কিন্তু এগ্সন গ্লোবালের ক্ষেত্রে কি তবে সুপ্রিম কোর্টের সেই কড়া নজরদারির ভয়ও কাজ করেনি NARCL-এর?
সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা
এই বিপুল গরমিল নিয়ে NARCL-এর শীর্ষ কর্তাদের বক্তব্য জানতে জি মিডিয়ার পক্ষ থেকে গত ১ জুন একটি আনুষ্ঠানিক ইমেল পাঠানো হয়েছিল। দীর্ঘ ৯ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। অগত্যা ১০ জুন জি মিডিয়ার বিশেষ প্রতিনিধি সরাসরি মুম্বইয়ে NARCL-এর সদর দপ্তরে পৌঁছান। কিন্তু সেখানেও ক্যামেরার সামনে কোনো আধিকারিক মুখ খুলতে রাজি হননি। উত্তর দেওয়ার বদলে রীতিমতো পালিয়ে বেড়াতে দেখা গেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের। জনগণের টাকার এই নয়ছয় এবং নিয়মের চরম অবহেলা এখানেই থেমে থাকছে না। জি মিডিয়ার তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই এই সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যকর তথ্য ও নথি দেশের অর্থ মন্ত্রকের (Ministry of Finance) নজরে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এখন দেখার, অর্থ মন্ত্রক এই ১,৫৯৩ কোটি টাকার রহস্য উদঘাটনে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেয় কিনা।