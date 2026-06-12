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NARCL Loan Settlement Controversy: জনগণের ১৫৯৩ কোটি টাকা জলে! লোন সেটেলমেন্টের নামে NARCL-এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর দুর্নীতির অভিযোগ! জি মিডিয়ার বিশেষ তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

NARCL Loan Settlement Controversy: জনগণের ১৫৯৩ কোটি টাকা জলে? লোন সেটেলমেন্টের নামে NARCL-এর বিরুদ্ধে বিরাট দুর্নীতির অভিযোগ! ২১৭২ কোটির ঋণ এক লহমায় ৫৭৯ কোটিতে রফা! ব্যাড ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক জি মিডিয়া*

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 12, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:57 PM IST
NARCL Loan Settlement Controversy: জনগণের ১৫৯৩ কোটি টাকা জলে! লোন সেটেলমেন্টের নামে NARCL-এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর দুর্নীতির অভিযোগ! জি মিডিয়ার বিশেষ তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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