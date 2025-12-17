English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kharge Demands Resignation of Modi: 'রাহুল-সোনিয়াকে চার্জশিট দিয়ে আদালতে ধাক্কা খেল ইডি, মোদী-শাহ ইস্তফা দিন'

Kharge Demands Resignation of Modi: নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে নিশানা করে খারগে বলেন, আদালতের এই রায়ের পর অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ করা উচিত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 17, 2025, 02:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ন্যাশনাল হেরল্ড আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে চার্জশিটে ত্রুটি রয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। পাশাপাশি রাহুল ও সোনিয়ার বিরুদ্ধে দেওয়া চার্জশিটে হস্তক্ষপ করল না আদালত। আদালতের তরফে বলা হয়েছে ওই মামলা করা হয়েছে ব্যক্তিগত অভিযোগে, কোনও এফআইআরের ভিত্তিতে নয়। এনিয়ে এবার সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে।

কংগ্রসে সভাপতি বলেন, গান্ধী পরিবারকে হেনস্থা করা ও তাদের ইমেজে কালি লেপনের জন্য ন্যাশনাল হেরল্ড মামলা করা হয়েছে। অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। আমরা আদালকের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। সরকারে এই পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধ পরায়ণ মনোভাব।

এখানেই থেমে থাকেননি খারগে। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে নিশানা করে খারগে বলেন, আদালতের এই রায়ের পর অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ করা উচিত। কারণ আদালতের রায়ে তাদের গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে। এভাবে মানুষকে হেনস্থা করা যায় না। ওদের জানা উচিত এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষ তা সহ্য করবে না। রাজনীতি করা জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কংগ্রেস সেক্রেটারি কে সি বেনুগোপালও প্রতিশোধের রাজনীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, গোটা দেশে এই প্রতিশোধের রাজনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হবে। গোটা দেশে এই প্রতিশোধের রাজনীতির মুখোস খুলে দেবে কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং দলের প্রয়াত নেতা মতিলাল ভোরা ও অস্কার ফার্নান্ডেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছে। এই তালিকায় সুমন দুবে, স্যাম পিত্রোদা এবং 'ইয়ং ইন্ডিয়ান' নামে একটি বেসরকারি সংস্থাও রয়েছে। 

অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁরা 'অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড' -এর মালিকানাধীন প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন। এই AJL সংস্থাই 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকা প্রকাশ করত। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর হাতে 'ইয়ং ইন্ডিয়ান' সংস্থার ৭৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। 

অভিযোগ করা হয়েছে AJL-এর নেওয়া ৯০ কোটি টাকার একটি ঋণকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে সংস্থাটির বিপুল পরিমাণ সম্পদ 'ইয়ং ইন্ডিয়ান'-এর অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে।

