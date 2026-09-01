/ভারতের GDP বৃদ্ধির হার ৭.৮%, পরিসংখ্য়ান বেরতেই মোদী কেন বললেন সোনা কিনবেন না?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সত্বেও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশ। এত প্রবল খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কষ্ট করার জন্য দেশবাসীকে জানালেন শুভেচ্ছা। এক ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিডিপি এই হার দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম, প্রবল ইচ্ছেশক্তি ও সম্মিলিত শক্তির ফল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিশ্বের একটি বড় অংশ যুদ্ধ চলছে। চার দিক থেকে যুদ্ধের খবর আসছে। সাপ্লাই চেন নষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় সুস্থিতির কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তার পরেও ভারত খুব দ্রুত আর্থিক উন্নতি করেছে। এই আর্থিক গতিকে বজায় রাখতে হবে। আমাদের আত্মনির্ভর ভারত গড়তে হবে।
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদে এক অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে সোনা কম কিনতে, বিদেশ ভ্রমণ কমাতে, বেশি খরচ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবারও সেটাই করলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফোস্ট করা ওই ভিডিয়োতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুব বেশি প্রয়োজন না থাকলে সোনা কিনবেন না। বিদেশে যদি ঘুরতে যেতে চান তাহলে আপাতত যাবেন না, বিদেশ গিয়ে যদি বিয়ে করার পরিকল্পনা থাকে তাহলে তা বাতিল করুন। মেড ইন ইন্ডিয়া মন্ত্রের উপরে বাঁচতে শিখুন। আর প্রয়োজন না হলে সোনা কিনবেন না।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত দেশীয় পণ্য এবং আত্মনির্ভরতার ওপর যত বেশি মনোযোগ দেবেন দেশ ততই এগিয়ে যাবে। ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, তখন দেশের তরুণ প্রজন্মের হাতে একটি উন্নত ভারত তুলে দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় করতেই ওই আহ্বান জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত তার ব্যবহৃত সোনার প্রায় ৯৯% বিদেশ থেকে আমদানি করে। ২০২৫-২৬ বছরে ভারত সোনা আমদানি করেছিল ৬.৪ লাখ কোটি টাকার। ফলে একটি বিপুল বৈদেশিক মূদ্রা বেরিয়ে যায়। ভারত আগের অর্থবর্ষের তুলনায় পরিমাণের দিক থেকে ৪.৭৬% কম সোনা কিনেছিল, কিন্তু সোনা আমদানির খরচ ২৪% বেড়ে গিয়েছিল। এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সোনার দামের তীব্র বৃদ্ধি। প্রতি কেজি সোনার দাম ৭৬,০০০ ডলার থেকে বেড়ে ১০০,০০০ ডলার হয়েছিল। বর্তমানে সোনার দাম কেজি প্রতি প্রায় ১৫২,০০০ ডলার। এই দামে সোনা কিনলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডারে ডলারের পরিমাণ দ্রুত কমে যাবে। সোনার চড়া দামের কারণে সোনা আমদানিকারকরা কিছুটা পিছিয়ে আসছেন এবং ভারতে কম সোনা ঢুকছে।
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