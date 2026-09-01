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ভারতের GDP বৃদ্ধির হার ৭.৮%, পরিসংখ্য়ান বেরতেই মোদী কেন বললেন সোনা কিনবেন না?

Narendra Modi on GDP: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদে এক অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে সোনা কম কিনতে, বিদেশ ভ্রমণ কমাতে, বেশি খরচ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 01, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:50 PM IST
ভারতের GDP বৃদ্ধির হার ৭.৮%, পরিসংখ্য়ান বেরতেই মোদী কেন বললেন সোনা কিনবেন না?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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