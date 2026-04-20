Narendra Modi jhalmuri video viral: ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খেয়ে নেটপাড়ায় রকেটে সওয়ার মোদী, ২৪ ঘণ্টায় ১০ কোটি

Narendra Modi jhalmuri video viral: ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খেয়ে নেটপাড়ায় রকেটে সওয়ার মোদী, ২৪ ঘণ্টায় ১০ কোটি
Narendra Modi jhalmuri video viral: বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে 'মুড়ি পে চর্চা'। ঝাড়গ্রামে সভা শেষে ১০ টাকায় ঝালমুড়ি কিনে খান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি হিট! ভোটের বাজারে ট্রেন্ডিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্য়াল মিডিয়য়া যে ভিডিয়োটি পোস্ট করেছিলেন তিনি, সেই ভিডিয়োটি এখন রীতিমতো ভাইরাল। এখনও পর্যন্ত ভিডিয়োটি দেখে ফেলেছেন ১০ কোটিরও বেশি মানুষ। বস্তুত, গুগলে 'ঝালমুড়ি' লিখে সার্চ করছেন যত সংখ্যক মানুষ, সেই সংখ্যাটিও গত বাইশের বছরের নিরিখে সর্বোচ্চ।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: লোক নেই? কেশিয়াড়িতে রোড-শো না করেই কপ্টারে উঠে পড়লেন বিজেপি সভাপতি
বাংলায় ভোটের প্রচারে এসে 'মুড়ি পে চর্চা'। ঝাড়গ্রামে সভা শেষে ১০ টাকায় ঝালমুড়ি কেনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর ঠোঙা নিয়ে থেকে নিজেও খান, আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও দেন। কবে? গতকাল রবিবার। এরপর নিজের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্য়াকাউন্টে ঝালমুড়ি খাওয়ার সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে মোদী।
গতকাল রবিবার চার জায়গায় সভা ছিল মোদীর। পুরুলিয়া,ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর আর ঘাটাল। কিন্তু বাকি সব জায়গাকে পিছিয়ে ফেলে খবরের শিরোনাম ঝাড়গ্রাম। কেন? ঝাড়গ্রামের সভা তখন শেষ। হেলিপ্যাডে দিকে যাওয়ার পথে হঠাত্ থমেক দাঁড়ায় প্রধানমন্ত্রীর কনভয়।
'ভাই, ঝালমুড়ি খাওয়ান তো', গাড়ি থেকে নেমে ঝাড়গ্রাম শহরের কলেজ মোড় এলাকার একটি দোকানে ঢোকেন মোদী। পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি কেনেন। মুড়ি বানানোর আগে দোকান মালিক জানতে চান,'ঝাল খাবেন'? জবাব আসে,'হ্যাঁ'। 'পেঁয়াজ'? মুড়ি মাখতে মাখতে ফের প্রশ্ন বিক্রেতার। মোদী বলেন, ‘পেঁয়াজও খাই'। এরপরই তাঁর মন্তব্য, 'স্রেফ দিমাগ নহি খাতে হ্যায়’(শুধু মাথা খাই না)।
এদিকে ঝাড়গ্রামে মোদীর ঝালমুড়ি খাওয়াকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আজ, সোমবার বীরভূমের মুরারইয়ে জনসভায় তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সময় গুহা-তে গিয়ে বসে থাকেন। ভোটের সময় বলে, আমি চাওয়ালা। ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদের তৈরি করা। তা যদি না হবে তাহলে আগে থেকেই দোকানে ক্যামেরা ফিট করা থাকে কী করে'?
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব-- বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ: যোগীর সভায় নতুন ইতিহাস পাঠ
